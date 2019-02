Grevesmühlen

Und wieder ist der Schulförderverein der Grundschule „Am Ploggensee“ einigen Vorhaben einen Schritt näher: Beim Sponsorenlauf in der Mehrzweckhalle kamen 2413 Euro zusammen. Insgesamt 3780 Runden meisterten die Erst- bis Viertklässler, die 265 Sponsoren wie Eltern und Großeltern akquirieren konnten. Der vierstellige Erlös soll in den Kauf eines Klettergerüstes mit Rutsche, in die Anschaffung von Pausenspielzeug und in die finanzielle Unterstützung der Abschlussfahrten für die Viertklässler fließen. Unterstützt hat diese Vorhaben auch der Elternrat der Klasse 2b – nicht etwa, indem er selbst die Turnschuhe geschnürt hat, die Mitglieder verkauften während des Sponsorenlaufs Lose. Die Einnahmen fließen zum großen Teil in die Klassenkasse, ein Teil kommt aber auch dem Schulförderverein zugute.

Seine Runden lief auch Niklas aus der Diagnoseförderklasse. Zehn hat der Sechsjährige gezählt. Auf der Bank ausharren musste dagegen Mia aus der Klasse 1b. Durch eine Erkältung war sie dazu gezwungen. Aber Anfeuern ließ sich die Siebenjährige nicht nehmen.

Jana Franke