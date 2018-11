Wismar

Freude und Anspannung sind Ariane Stapusch ins Gesicht geschrieben. Die Leichtathletin betritt am Sonnabend um 21.38 Uhr das Siegerpodest in der Wismarer Mehrzweckhalle. 600 Gäste applaudieren. „Das ist die Krönung einer tollen Saison, mehr geht eigentlich gar nicht“, so Ariane Stapusch (46).

Gleich drei Landesmeisterschaften hat sie 2018 in ihrer Altersklasse gewonnen: im Halbmarathon, über zehn Kilometer im Stadion und erst vor einer Woche im Crosslauf. „Das sind absolut starke Leistungen. Ich wünsche Ihnen weiterhin so viele Erfolge in Ihrem Sport“, sagt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel.

Spätstarterin

Ariane Stapusch hat sich bis nach Mitternacht auf der 24. Sportgala des Kreissportbundes Nordwestmecklenburg und der OSTSEE-ZEITUNG amüsiert. „Ich freue mich ganz doll über die Auszeichnung“, so die Leichtathletin des Polizei SV Wismar, die in Babst wohnt und auch Mitglied beim VfL Blau-Weiß Neukloster ist.

Die zwei Wochen der Sportlerumfrage seien für sie aufregend gewesen. Um so größer ist die Freude. In Sachen Laufen ist Ariane Stapusch eine Spätstarterin und somit eine Mutmacherin für andere. Erst vor fünf Jahren hat sie mit dem Laufen angefangen.

Auf Platz zwei bei Sportler/Mannschaften kam Jan Kurfeld. Der Segler vom Yachtclub Wismar konnte nicht auf der Gala sein. Dafür meldete sich der Seemann mit einer Videobotschaft aus Südafrika zu Wort. Platz drei ging an die Behinderten-Mannschaft im Bohlekegeln des VfL Blau-Weiß Neukloster. „Das ist eine tolle Überraschung für uns. Wir haben damit nicht gerechnet, umso größer ist die Freude“, so Werner Klose. Den Kegelsport betreibt er seit 50 Jahren, mit seinen 68 Jahren ist er der dienstälteste im Team.

Väterlicher Stolz

Beim Nachwuchs gewann die Akrobatin Lisa Frank den Sport-Oscar. Ihr Vater, Roland Haß, nahm den Preis voller Freude entgegen. Lisa war zum Wettkampf in Kiel. Platz zwei ging an den Segler Felix Schießer (l.), Platz drei an den Leichtathleten Robin Pelz (r.) Quelle: Heiko Hoffmann

Spannend bis zur letzten Sekunde war es beim Nachwuchs. Nach der Umfrage mit den Stimmzetteln der OZ und der Online-Umfrage der OZ lagen drei Sportler in Führung. So entschied letztlich die Umfrage unter den Gästen der Gala. Der Sport-Oscar geht an Lisa Frank. Die Akrobatin der TSG Wismar war am Wochenende in Kiel bei der Deutschen Bestenermittlung und konnte daher nicht bei der Gala sein. Dafür nahm mit väterlichem Stolz Roland Haß den Publikumspreis entgegen.

Akrobatin Lisa Frank von der TSG Wismar hat den Sport-Oscar beim Nachwuchs gewonnen. Quelle: Holger Röpke

Für Lisa Frank war es ein ganz besonders erfolgreiches Wochenende. Nach dem Gewinn des Sport-Oscars am Sonnabend gewann sie am Sonntag Platz zwei mit der Dreiergruppe. Zusammen mit Frida Schmidt und Julie Homuth musste sich die 14-Jährige nur 0,4 Punkte den Siegern geschlagen geben. Nach dem Wettkampf sagte die Schülerin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums am OZ-Telefon: „Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich dachte, ich werde bei der Umfrage Letzter. Jetzt freue ich mich riesig.“

Preis für jeden Sportler

Gruppenbild mit allen nominierten Sportlern und Gratulanten aus Politik, Wirtschaft und Sport. Quelle: Heiko Hoffmann

Grund zur Freude können alle Sportler haben. Allein die Nominierung ist ein Erfolg und eine Anerkennung der sportlichen Leistungen. Moderator Frank Markwardt und OZ-Chefredakteur Andreas Ebel stellen alle Aktiven den rund 600 Gästen der Gala vor. Der Kreissportbund um den Vorsitzenden Sönke Hagel und Geschäftsführerin Kerstin Groth hatte für jeden Sportler und jede Mannschaft einen Nominierungs-Oscar parat.

Oscar für das Ehrenamt

Peter Ziesow, Fußball-Trainer beim Polizei SV Wismar, wurde mit dem Sport-Oscar für das Ehrenamt geehrt. Quelle: Heiko Hoffmann

Den Sport-Oscar für das Ehrenamt nahm Peter Ziesow vom Polizei SV Wismar entgegen. Der Fußballtrainer engagiert sich seit vielen Jahren für den Nachwuchs. Im Jahr 2002 überzeugte Ziesow die Vereinsführung, dass es sinnvoll sei, schon bei den Kindergartenkindern mit dem Fußballtraining zu beginnen. So war es der PSV, der als erster Verein in Wismar eine „Pampersmannschaft“ auf die Beine stellte. Hunderten G-Junioren hat Peter Ziesow das Fußball-ABC mit viel Engagement, Geduld und Einfühlungsvermögen vermittelt.

Oscar für den Förderer

Jens Meier, Chef des Edeka-Marktes in der Schweriner Straße in Wismar, wurde mit dem Sport-Oscar für den Förderer des Sports geehrt. Quelle: Heiko Hoffmann

Und noch ein Preis wurde auf der Gala verliehen. Jens Meier, Chef des Edeka-Marktes in der Schweriner Straße in Wismar erhielt den Sport-Oscar als Förderer des Sports. Er unterstützt unter anderem Anker und PSV Wismar, das jährliche Beachvolleyballturnier auf dem Marktplatz und sportliche Veranstaltungen, aber auch die Tafel Wismar sowie Feuerwehren in Wismar, Groß Stieten und Bad Kleinen. „Der Preis ist eine absolute Wertschätzung. Darüber freue ich mich sehr“, so Jens Meier, der auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinen ist. Er wisse, wie sehr der Sport auf Unterstützung angewiesen ist. Darum versuche er, mit seinen Möglichkeiten zu helfen.

So wurde abgestimmt SPORTLER/MANNSCHAFT – Punkte 1. Ariane Stapusch – 290 Leichtathletik, PSV Wismar (100, 100, 90) 2. Jan Kurfeld – 270 Segeln, Yachtclub Wismar 61 (90, 80, 100) 3. Behindertensport Kegeln – 220 Mannschaft, VfL Blau-Weiß Neukloster (70, 90, 60) 4. TSG Wismar Handball – 180 1. Frauenmannschaft (40, 70, 70) 4. Wismar Bulls Herren – 180 Basketball, PSV Wismar (50, 50, 80) 6. Malika Bouharna – 160 Karate, Shotokan Karate Okba Wismar (80, 30, 50) 7. FC Anker Wismar – 120 Fußball (20, 60, 40) 8. Sebastian Fiedler – 110 Drachenboot, TSG Wismar (60, 20, 30) 9. René Ullerich – 90 Kraftdreikampf, Gostorfer SV (30, 40, 20) 10. Birgit Griem – 30 Sportschießen, MSV Lübstorf (10, 10, 10) NACHWUCHS – Punkte 1. Lisa Frank – 280 Akrobatik, TSG Wismar (100, 80, 100) 2. Felix Schießer – 270 Segeln, Yachtclub Wismar 61 (90, 90, 90) 3. Robin Pelz – 260 Leichtathletik, PSV Wismar (80, 100, 80) 4. FC Anker Wismar – 170 Fußball, E1-Junioren (Jg. 2007) (40, 60, 70) 5. Volleyball, U18 männlich – 160 Mannschaft ASV Grün-Weiß Wismar (50, 50, 60) 6. Niklas Scharfschwerdt – 140 Karate, Shotokan Karate Okba Wismar (70, 20, 50) 6. Marvin Skriwanek – 140 Kegeln, VfL Blau-Weiß Neukloster (60, 70, 10) 8. Fabienne Dahlke – 110 Bogenschießen, Schützenzunft Grevesmühlen von 1653 (30, 40, 40) 9. Paul Lederer – 70 Leichtathletik, SV Blau-Weiß Grevesmühlen (20, 10, 40) 10. Kilian Warnstedt – 60 Judo, ASV Grün-Weiß Wismar (10, 30, 20) Die Zahlen in Klammern bedeuten: 1. Ergebnis der OZ-Online-Umfrage 2. Ergebnis der OZ-Leserumfrage 3. Ergebnis der Umfrage unter den Gästen der Sportgala Der Sieger jeder Umfrage erhält 100 Punkte. Danach wird in 10er-Schritten abgestuft.

Heiko Hoffmann