Dassow

Der Kaltenhofer Weg in Dassow gleicht einer Schlaglochpiste. Das soll sich nach dem Willen der Stadtvertreter bald ändern. Sie haben den Kaltenhofer Weg auf Platz eins einer Prioritätenliste für den Ausbau von Straßen im Rahmen der Dorferneuerung gesetzt.

Auf Platz zwei: die Straße in Johannstorf. Auch sie befindet sich in einem schlechten Zustand, ist über weite Teile holprig. Das gilt auch für den Teil des Ulmenwegs in Dassow, der innerhalb einer Eichenallee verläuft. Ihn setzten die Stadtvertreter auf Rang drei. Auf Platz vier: die Straße im Ortsteil Holm.

Für andere Straßen in Dassow kommen nicht Zuschüsse aus dem Dorferneuerungsprogramm infrage, sondern Fördermittel für den ländlichen Wegebau. Hier sehen die Stadtvertreter die Priorität bei der Verbindungsstraße zwischen dem Dassower Ortsteil Harkensee und dem Dorf Neuenhagen, das zur Gemeinde Kalkhorst gehört. Die amtierende Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD) erläutert: „Ein Großteil liegt auf Kalkhorster Gebiet.“ Auf dem Territorium der Stadt Dassow werde der Weg erst dann ausgebaut, wenn das auch auf Kalkhorster Seite geschieht. Für die Finanzierung sind beide Kommunen entsprechend der jeweiligen Straßenlänge zuständig. Die Straße ist schmal und in einem schlechten Zustand, wird aber viel befahren. Das galt auch für die Straße zwischen Harkensee und Barendorf. Doch sie wurde 2015 auf einer Länge von 540 Metern ausgebaut. Der Neubau kostete 255 855 Euro. Bezuschusst wurde er mit 172 694 Euro. Auftraggeber für den Neubau war die Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahren Neuenhagen-Harkensee.

„Die Einwohner und das Amt müssen wissen: Was ist wo drauf?“, sagt Annett Pahl, amtierende Bürgermeisterin in Dassow. Quelle: Jürgen Lenz

„Für die Straße der Freundschaft in Harkensee steht die Realisierung als letzte Maßnahme des Bodenordnungsverfahrens Neuenhagen-Harkensee aus“, erläutert die Amtsverwaltung Schönberger Land. Auch aus diesem Grund empfahl sie den Stadtvertretern, nun Prioritätenlisten für Straßenausbauten im Rahmen des ländlichen Wegebaus und der Dorferneuerung zu beschließen.

Auf Platz zwei der Prioritätenliste für den ländlichen Wegebau: der Brennereiweg nach Kaltenhof. Platz drei: die Verbindungsstraße zwischen Prieschendorf und Seedorf. „Auch das muss mit der Nachbargemeinde abgestimmt werden“, erklärt die amtierende Dassower Bürgermeisterin. Zuständig ist in diesem Fall die Gemeinde Stepenitztal.

Ausschließlich auf Dassower Gebiet verläuft dagegen der Weg zwischen der B 105 und Flechtkrug. Er liegt auf Rang vier, gefolgt von der Verbindung zwischen Dassow und Prieschendorf.

Annett Pahl nannte vor dem Beschluss einen Grund dafür, die Prioritätenlisten aufzustellen: „Die Einwohner und das Amt müssen wissen: Was ist wo drauf?“ Entsprechend der Priorität sollen Planungskosten in den städtischen Haushalt 2019 eingestellt werden – und dann Baukosten in den Haushalt 2020. Das bedeutet aber nicht, dass die Stadt in jedem Fall entsprechend ihrer Prioritäten baut. Sie muss sich vor allem danach richten, für welchen Straßenausbau sie Zuschüsse bekommt und für welchen nicht.

Jürgen Lenz