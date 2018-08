Klütz

Vor zwei Jahren hat ein Investor in der Stadt Klütz in Nordwestmecklenburg den Antrag gestellt, im Gewerbegebiet an der Lübecker Straße einen Wohnmobilhafen zu bauen. Seitdem beraten Bauausschuss und Stadtvertretung darüber.

Dabei gab es die Überlegung, das Gewerbegebiet in ein Mischgebiet umzuwandeln. Hintergrund ist, dass viele Gewerbetreibende in dem Gebiet wohnen, was in Betriebswohnungen zulässig ist. In einem Mischgebiet wäre nicht störendes Gewerbe neben reinen Wohnhäusern möglich. Doch gegen eine Umwandlung hat sich nun Widerstand entwickelt.

Hintergrund ist, dass die Grundstücke ursprünglich für gewerbliche Nutzung günstig verkauft wurden. Für Wohngrundstücke hätte die Stadt mehr Geld bekommen können.

Ohne weiteres wollen die Stadtvertreter so eine Aufwertung nicht beschließen. Der Wohnmobilhafen könne auch ohne eine Umwandlung des Gewerbegebietes geplant und gebaut werden.

Grundsätzlich kommt der Investor mit seinem Plan für einen Wohnmobilhafen der Stadt sehr gelegen. Schon seit Jahren gibt es keine Interessenten, die auf noch freien Flächen weiteres Gewerbe ansiedeln wollen.

Der Investor des Wohnmobilhafens würde zwei Hektar Fläche benötigen. Darauf will er 200 Stellplätze für Wohnmobile schaffen. zusätzlich sollen auf der Fläche Einrichtungen für Versorgung und Infrastruktur, für Dienstleistungen, für einen Kiosk und für eine Rezeption errichtet werden.

