Grevesmühlen

Seit Wochen ärgern sich die Autofahrer über die Verkehrssituation in der Heinrich-Heine-Straße in Grevesmühlen. Weil die Jahnstraße als eigentliche Zufahrt in die Südstadt aufgrund von Tiefbauarbeiten gesperrt ist, wird der gesamte Verkehr durch das Wohngebiet geleitet. Was das zur Folge haben kann, zeigte sich am Sonntag. Zahlreiche Traktioren mit Anhängern, die die Maisernte transportierten, quälten sich durch die enge Straße. Und weil das (etwas irritierend ausgewiesene) Halteverbot erst ab Montag galt, hatten einige Anwohner ihre Autos auf der Straße geparkt. Die Folge war ein mittleres Verkehrchaos, weil sich die großen Fahrzeuge zwischen den Autos verkeilten. Inzwischen ist die Situation dort auch Thema im Grevesmühlener Bauausschuss.

Prochnow Michael