Schönberg

Der stellvertretende Schönberger Bürgermeister Stephan Korn hat seinen Rücktritt aus der SPD-Fraktion erklärt. Als Grund nennt der Parteilose „unüberbrückbare Differenzen mit Lutz Götze“. Götze ist Bürgermeister in Schönberg und ebenfalls Mitglied der SPD-Fraktion. Er trat Anfang dieses Monats in die Sozialdemokratische Partei ein.

Auf Anfrage erläuterte Stephan Korn am Montag, Lutz Götze gehe sehr unfair mit ihm um – auch öffentlich. Korn erläutert, er hoffe, mit diesem Schritt „weiteren Schaden von der SPD abwenden zu können“. Mehrere Sozialdemokraten hätten ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht. Lutz Götze hingegen sagte am Montag auf Anfrage, er könne Korns Kritik nicht nachvollziehen. Götze erklärte: „Ich sage nichts gegen ihn persönlich.“

Stephan Korn betont, dass ihm Schönberg wichtig sei und er seine Kraft und Zeit weiter für die Bürger einsetzen wolle. Er kündigt an: „Bis zum Ende der Legislaturperiode stehe er selbstverständlich und gern als Ansprechpartner und für alle übernommenen Aufgaben zur Verfügung – eben nur nicht mehr in der Fraktion der SPD.“ Politisch wolle er sich weiterhin engagieren. Ob eine neue Wahlliste gebildet werde, könne er noch nicht sagen. Korn erklärt: „Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, viele neue Impulse und viel Bestätigung erfahren.“ Auch eine mögliche Kandidatur als Bürgermeister stehe im Raum. Zu einem „Kreis von Unterstützerinnen und Unterstützern“ und der Bürgermeisterwahl am 26. Mai dieses Jahres wolle er sich nach weiteren Gesprächen im Laufe dieser Woche äußern.

Stephan Korn gehört seit 2014 der Schönberger Stadtvertretung an. Er leitet den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt und Ordnung. Außerdem ist er Mitglied des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales.

Jürgen Lenz