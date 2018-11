Neu Degtow

Wenn Ernst Klein (67) aus dem Fenster seines Büros in Neu Degtow im osten von Grevesmühlen blickt, dann schaut er in die Natur, die Wiesen hinter dem Gelände seiner Gerüstbaufirma, die er zusammen mit seinem Sohn Henning (41) führt, reichen bis an den Waldrand. Ein neuer Zaun trennt die Wiesen und Felder von seinem Firmengelände. Auf der anderen Seiten stehen die Eigenheime, die überwiegend in der Wendezeit und kurz danach entstanden sind. So wie das Gerüstbauunternehmen, das 1992 gegründet wurde und 1996 nach Neu Degtow zog. Dort gab es Platz, das Gelände liegt dicht an der B105, die Nachbarn fuhren früh morgens zur Arbeit. Niemand störte sich an den Männern, die die schweren Metallteile auf die Lkw luden. 22 Jahre ist das her, die Firma beschäftigt neben Ernst und Henning Klein 20 Mitarbeiter. Arbeit gibt es reichlich, die Baubranche boomt. Doch wirklich freuen darüber kann sich die Unternehmer-Familie nicht. Denn seit Monaten gibt es Ärger.

Denn mittlerweile fahren viele der Hausbesitzer nicht mehr zur Arbeit, der Anteil derjenigen, die ihren Ruhestand im eigenen Haus genießen wollen, steigt stetig. Und damit auch der Anteil derer, die sich an den Geräuschen stören, die von einem Gerüstbaubetrieb zwangsläufig ausgehen. Christoph Uhle ist einer davon. „Früher sind wir im 6 Uhr aus Haus gegangen und zur Arbeit gefahren, aber jetzt könnten wir morgens auch einfach mal liegenbleiben. Aber das geht bei dem Krach nicht.“ Neben Uhles gibt es noch eine weitere Familie, die im Streit mit Ernst Klein und seinem Sohn liegt. Sie werfen dem Unternehmen vor, sich nicht an behördliche Auflagen zu halten. Eigentlicher Streitpunkt ist die Erweiterung der Firmenfläche und die Baugenehmigung des Landkreises. 1300 Quadratmeter sind es insgesamt, die befestigt und eingezäunt wurden und auf denen Gerüstteile lagern. „Für alles haben wir eine Genehmigung“, sagt Ernst Klein und schüttelt den Kopf. „Den ganzen Ärger braucht kein Mensch.“

Die Baugenehmigung liegt tatsächlich vor, doch Christoph Uhle zweifelt deren Rechtmäßigkeit an, hat Widerspruch gegen die Bewilligung des Bauamtes eingelegt. Der Vorgang läuft, Ausgang ungewiss. Christoph Uhle ist 71 Jahre alt, der ehemalige Bauleiter hat vor der Wende mit Ernst Klein zusammen bei der ZBO in Grevesmühlen gearbeitet. Beide kennen sich seit Jahrzehnten. Nur reden können sie nicht mehr miteinander. „Das ist alles illegal“, sagt Christoph Uhle immer wieder. „Die Baugenehmigung hätte nie erteilt werden dürfen.“ Inzwischen füllen der Streit beziehungsweise die Unterlagen dazu einen ganzen Aktenordner. Christoph Uhle, selbst Bauingenieur, hat sich alle Papiere besorgt zu dem Thema. Vor allem ein Schriftstück aus dem Jahr 1995 führt er als Argument ins Feld. In einem internen Schriftwechsel hatte ein Bauamtsmitarbeiter darauf hingewiesen, dass die Baugenehmigung für das Gerüstbauunternehmen nur dann erteilt werden dürfe, wenn die Beladung der Lastwagen ausschließlich innerhalb der Halle passiere. Ansonsten seien die Emissionswerte nicht einzuhalten. „Diese Auflage hat es nie gegeben“, sagt Ernst Klein. Das wäre auch nicht umsetzbar gewesen. Dass das Be- und Entladen der Lastwagen Geräusche verursache, sei nicht zu verhindern. „Aber wir haben für die neue Baugenehmigung für die Erweiterung ein Schallschutzgutachten erstellen lassen. Das sagt aus, dass wir unter den Grenzwerten liegen. Außerdem werden die Fahrzeuge in der Regel auf dem Platz beladen, und zwar montags bis freitags zwischen 7 und maximal 9 Uhr.“

Christoph Uhle geht noch einen Schritt weiter mit seinen Vorwürfen. Laut seiner Aussage hätte das Gerüstbauunternehmen einen illegalen Lagerplatz östlich der eigentlichen Firmenfläche eröffnet. Eine entsprechende Anzeige folgte. „Ja, wir hatten dort Gerüstteile gelagert“, sagt Ernst Klein. „Weil wir in der Zeit, in der wir die Erweiterungsfläche gebaut haben, einen Ausweichplatz brauchten. Als die Fläche fertig war, haben wir alles wieder umgelagert.“ Auch den Vorwurf, dass das Unternehmen die Ausgleichsmaßnahmen nicht umsetzen würde, die eine solche Bebauung verlange, treffe nicht zu. „Das GaLa-Unternehmen wird noch Ende des Monats mit dem Bepflanzen beginnen, aber so etwas geht es nur im Herbst.“

Ernst Klein würde den Streit gern beenden. Aber die Chancen stehen schlecht. Noch gibt es keine Klage vor einem Zivilgericht. Aber darauf wird es wohl hinauslaufen, wenn man Christoph Uhle zuhört. Der 71-Jährige hat seine Argumente bereits im Bauausschuss der Stadt Grevesmühlen vorgetragen und die Mitglieder aufgefordert, das gemeindliche Einvernehmen zurückzunehmen, dass im Zuge der Erteilung der Baugenehmigung durch den Kreis von der Kommune abverlangt wird. Doch dieser Forderung erteilten die Mitglieder des Bauausschusses eine klare Absage. Denn rechtlich sei an der Erweiterung des Firmengeländes nichts auszusetzen.

Die Frage, die möglicherweise die Zivilkammer des Landgerichts klären muss, ist, welche Rolle das Bauamt des Landkreises in dieser Auseinandersetzung spielt. So gibt es eine handschriftliche Gesprächsnotiz aus dem Bauamt vom Oktober 2015, damals hatten das Gerüstbauunternehmen und die Behörde über die mögliche Erweiterung des Firmengeländes gesprochen. Der Sachbearbeiter hat festgehalten, dass eine Lärmbelästigung durch den Betrieb ein Problem darstelle. In einem damals angeforderten Auflagenbescheid steht zudem, dass die Firmenerweiterung dem Flächennutzungsplan der Stadt Grevesmühlen entgegenstehen, die dort ausschließlich landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen habe. „Für mich ist das eindeutig“, sagt Christoph Uhle. „Die Baugenehmigung hätte nie erteilt werden dürfen.“

