Tarnewitzerhagen

An der Brücke über den Tarnewitzer Bach zwischen Oberhof und Tarnewitzerhagen müssen Autofahrer auf Otter achten, die über die Straße laufen könnten. Ein neues Schild, das auf den seltenen Räuber hinweist und ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern gelten, seit die Brücke für 165 000 Euro – davon waren 107 000 Euro Fördermittel – saniert wurde. Auch an der Wesloer Landstraße in Lübeck gibt es einen Otterwechsel. Dort dürfen Autos aber 70 Stundenkilometer schnell fahren. Im vergangenen Sommer wurde das wenige Wasser des Baches um die Brücke herumgeleitet und das Bauwerk instand gesetzt. Bei einer Brückenprüfung hatte es unter anderem wegen magelhafter Geländer nur eine Note von 3,8 erhalten. Bei einer 4,0 hätte die Brücke gesperrt werden müssen. Die Straße zwischen Oberhof wird aber gern von radelnden Touristen und vor allem von Landwirten genutzt. Der Klützer Bürgermeister Guntram Jung ( CDU) hat jetzt berichtet, dass alle Restarbeiten kurz vor Weihnachten abgeschlossen waren.

Malte Behnk