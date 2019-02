Schönberg

Bewährtes wieder aufleben lassen: Thimo Mildner-Spindler, sein Schwiegervater Lutz Mildner-Spindler und Jörg Gertig wollen den Bogensport in der Schützenzunft zu Schönberg von 1821 wieder etablieren. Vor Jahren gab es bereits eine solche Abteilung, die jedoch nach einiger Zeit wieder einschlief. Das Trio plant gerade die Außenanlage auf dem Gelände des Schützenvereins neu. Dort soll es dann im Frühjahr wieder richtig losgehen und auch einiges an Equipment Platz finden. Derzeit üben die Herren bereits auf dem Gelände, wenn es das Wetter zulässt, oder weichen in die heimischen Garagen aus. Auf lange Sicht gesehen hoffen sie auf einen Hallenplatz in der Palmberghalle in Schönberg, in der in den Wintermonaten trainiert werden könnte.

Wer Interesse am Bogensport hat und sich in dieser Richtung einmal ausprobieren möchte, sollte sich unbedingt angesprochen fühlen.Voraussetzungen müssen hierfür nicht mitgebracht werden. Das Mindestalter liegt bei sechs Jahren. Trainiert werden soll ab Mai jeden Freitag ab 17 Uhr auf dem Schützengelände.

Sein Interesse für den Bogensport wurde bei Thimo Mildner-Spindler, der die Abteilung leitet, auf Mittelalterfestivals geweckt. „Nach meinem Umzug nach Schönberg fand ich hier in der Schützenzunft sehr aufgeschlossene Leute und gute Voraussetzungen vor, um mein Hobby auszubauen“, sagt der 29-Jährige. Zukünftig, so hoffen die bisherigen Bogenschützen, werden sie und viele weitere Begeisterte davon profitieren können. Mittlerweile hat sich Thimo Mildner-Spindler sogar schon einen Titel geholt: Kreisbester ist er kürzlich mit dem Compoundbogen geworden, bei der Landesmeisterschaft im Januar holte er sich den fünften Platz.

Kontakt: bogensportschoenberg@web.de

Jana Franke