Gadebusch

Unbekannte haben vermutlich am Wochenende die Radmuttern eines Krankenwagens des Gadebuscher Rettungsdienstes gelöst. Wie die Polizei mitteilte, haben die Mitarbeiter des Rettungsdienstes die Straftat am Dienstag angezeigt.

Am Sonntagmorgen habe der hintere linke Reifen während einer Leerfahrt sehr laute Geräusche von sich gegeben, so der Anzeigenerstatter. Daraufhin sei die Besatzung ausgestiegen und habe festgestellt, dass sich das Rad stark gelockert hatte. Radbolzen und Felge waren bereits beschädigt. Der Rettungswagen wurde geborgen und in eine Werkstatt gebracht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Eigenständiges Lösen der Muttern sehr unwahrscheinlich

Wann und wo das Rad manipuliert wurde, ist schwer zu sagen. Das Anlösen von Radmuttern kann sich vom Zeitpunkt der Tatbegehung bis zum Lockern des Rades erst viele Kilometer später bemerkbar machen. Im vorliegenden Fall wurde der Krankenwagen vom Abend des 2. bis zum Morgen des 3. Februars in den Ortschaften Köchelstorf, Klein Welzin, Frauenmark sowie der Erich-Weinert-Straße in Gadebusch und der Schleuse der Notaufnahme am Schweriner Klinikum eingesetzt.

Die Reifen am betroffenen Rettungswagen liefen zuvor seit mehreren Monaten ohne Beanstandungen. Ein eigenständiges Lösen des Rades ist sehr unwahrscheinlich. Die Kripo in Gadebusch übernahm die Ermittlungen wegen Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

RND/sal