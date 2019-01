Dorf Gutow

Wenn es den ein Schwerz war, dann einer von der ganz üblen Sorte. Ein Anrufer hatte Donnerstagnacht nach 20 Uhr einen Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Dorf Gutow gemeldet. Aufgrund der befürchteten Ausmaße wurden die Feuerwehren aus Grevesmühlen, Damshagen, Klütz und Boltenhagen alarmiert. Laut der Meldung sollten die Flammen bereits hoch aus dem Dachgeschoss schlagen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in dem Dorf überhaupt kein Feuer gegeben hatte. Die Feuerwehren rückten wieder ab. Die Polizei ermittelt wegen Missbrauchs des Notrufs.

Michael Prochnow