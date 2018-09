Grevesmühlen

Opel-Treffen in WohlenbergAb Freitag, 7. September, dröhnen wieder die Motoren in Wohlenberg, beim Opel-Treffen haben die Organisatoren einen Anmelderekord verzeichnet. Von Freitag bis Sonnabend präsentieren sich die Rüsselsheimer Karossen auf dem Parkplatz entlang der Wohlenberger Wiek. Anschauen und Nachfragen ist ausdrücklich erlaubt. Organisiert wird das Event vom Opel-Team Boltenhagen und dem Opel-Club Rostock.

Fan-Tag und Deniere bei den PiratenAm Donnerstag, 6. September, lädt das Piraten Open Air zum Fan-Tag ein, ab 16 Uhr präsentieren sich die Stars und Sternchen des Theaters auf dem Marktplatz an der Schweriner Landstraße, Piraten-Flohmarkt inklusive. Noch bis Sonnabend laufen die Vorstellungen. Sie enden traditionell mit der Deniere, der etwas anderen Aufführung, die mit zahlreichen Überraschungen gespickt ist. Los geht’s Sonnabend wie gewohnt um 19.30 Uhr.

Umzug zur Festwoche in RütingDie Festwoche im Kirchspiel Diedrichshagen in der Gemeinde Rüting geht dem Höhepunkt entgegen. Am Freitag, 7. September, gibt es um 19.30 Uhr ein Konzert mit Bläsermusik mit den Posaunenchören aus Grevesmühlen und Wismar, der plattdeutsche Gottesdienst findet am Sonntag, 9. September, um 9.30 Uhr statt. Höhepunkt ist allerdings der große Umzug am Sonnabend, der um 12.30 Uhr in Hanshagen startet und gegen 15 Uhr Diedrichshagen erreicht.

Hoffest der Kreismusikschule Am Sonnabend, 8. September, lädt die Kreismusikschule „Carl Orff“ Nordwestmecklenburg zu ihrem Hoffest in Grevesmühlen ein. Das Fest wird um 13 Uhr auf der großen Bühne auf dem Schulhof des Gymnasiums am Tannenberg eröffnet. Bis 18 Uhr stellen Solisten und Ensembles der Kreismusikschule ihr Können auf der Bühne und im Foyer des Gymnasiums unter Beweis. Parallel dazu bieten Musikschullehrer Workshops an.

Prochnow Michael