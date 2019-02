Lüdersdorf

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 20 nahe der Anschlussstelle Lüdersdorf ( Nordwestmecklenburg). Ein Pkw Audi, der auf der A 20 in östlicher Richtung unterwegs war, kam um 0.10 Uhr aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war, blieb auf dem Hauptfahrstreifen in der Nähe der Anschlussstelle Lüdersdorf stehen und musste geborgen werden. Bei der Unfallaufnahme maßen die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf einen Atemalkohol von 0,25 Promille bei dem leicht verletzten Fahrer und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Der entstandene Sachschaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

OZ