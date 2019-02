Grevesmühlen/Klütz/Wismar

Ein humoristischer Höhepunkt des Wochenendes ist die große Faschingsparty des Schönberger Carneval-Clubs SCC. Sie steigt am Sonnabend ab 20.11 Uhr in der Palmberghalle. Das Motto: „Feiern wie in der DDR – Unsere Partys waren legendär.“ Einlass gewähren die Schönberger Jecken bereits ab 19.11 Uhr. Eine Abendkasse wird öffnen. Bereits um 14 Uhr lädt der SCC zum Kinderkarneval in die Palmberghalle ein.

Wer Natur pur möchte, dem sei ein Spaziergang am Ostseestrand unweit von Barendorf und Rosenhagen empfohlen und das bei jeder Witterung, denn wie heißt es doch so schön: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.

Die große Welt der Entdecker und Erfinder, die gibt es täglich im Phantechnikum in Wismar. Das wunderbare Museum für die ganze Familie hat auch am Wochenende täglich ab 10 Uhr geöffnet. Dort gibt es bis 17 Uhr nicht nur jede Menge zu sehen und zu bestaunen, angefangen von der Geschichte der Luftfahrttechnik in Mecklenburg über die Entwicklung des Schiffbaus in der Region bis hin zu praktischen Beispielen der physikalischen Grundlagen. Vor allem für Kinder und Jugendliche gibt es zahlreiche Stationen, an denen sie sich ausprobieren können und dabei lernen, wie ein Propeller funktioniert und warum ein Segelschiff eigentlich segelt. Ein Spaziergang zum Hafen dauert von dort aus knapp 20 Minuten, der Tierpark liegt gleich um die Ecke.

Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens gibt die Big Band der Kreismusikschule unter der Leitung von Hartwig Kessler ein Jubiläumskonzert am Sonnabend, 23. Februar, in der Grevesmühlener Mehrzweckhalle am Ploggensee. Beginn ist um 19.00 Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr). Mit viel Spielfreude werden die 18 Musiker und Musikerinnen an diesem Abend einen Einblick in ihr umfangreiches Repertoire geben. Mit dabei ist an diesem Abend auch die NDR-Bigband, die im Rahmen ihrer Schultour „School’s Out – It‘s BigBand Time“ zu Gast in der Kreismusikschule ist. Die Zuhörer dürfen sich also auf ein besonderes Konzerterlebnis freuen. Kartenvorbestellungen nimmt die Kreismusikschule unter Tel. 03881/719688 entgegen.

Im Literaturhaus „ Uwe Johnson“ werden Szenen aus dem Erstlingswerk des Schriftstellers lebendig, wenn Schauspieler Gottfried Richter aus Uwe Johnsons Roman „ Ingrid Babendererde. Reifeprüfung 1953“ liest. Er wird mit musikalischen Improvisationen der Musikerin Susanne Wegener begleitet. Die Matinee am Sonntag, 24. Februar, von 11 bis 13.30 Uhr veranstaltet der Förderverein des Literaturhauses zum 35. Todestag Uwe Johnsons, der vermutlich in der Nacht vom 23. Februar auf den 24. Februar 1984 in Sheerness on Sea in England verstarb. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Zu einer Exkursion am Klütz Höved bei Boltenhagen laden die Geologen des GeoParks Nordisches Steinreich am Sonnabend, 23. Februar, von 14 bis 15.30 Uhr ein. Versteinerte Moostierchen, Korallen, Seeigel, Donnerkeile oder Kieselschwämme warten auf Ihr Finder. Sogar 500 Millionen Jahre alte Spurenfossilien sind hier zu finden. Es sind die ersten Spuren höherer Lebewesen, die bereits im Kambrium entstanden. Die Geschichten der Fossilien, von der Entstehung und in welchen Gesteinen man sie entdecken kann, erzählen die Geologen bei der Führung. Treffpunkt ist der Strandparkplatz in Steinbeck. Die Teilnahme kostet 9 Euro pro Person. Anmeldung ist erforderlich unter info@geopark-nordisches-steinreich.de oder 04547 159315.

Michael Prochnow