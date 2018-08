Schönberg/Schwerin

Im Fall der Hakenkreuze, die in Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) an einen Unfallort gesprüht wurden, an dem ein syrisches Kind zuvor tödlich verunglückt war, konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln. Die Ermittler gehen von einem fremdenfeindlichen Motiv der beiden 22 und 23 Jahre alten Verdächtigen aus dem Ort aus, deren Wohnungen bereits am Donnerstag durchsucht worden waren, teilte die Staatsanwaltschaft Schwerin am Montag mit. Der neun Jahre alt Junge war im Juni mit seinem Fahrrad ins Schlingern geraten, von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Im Juli waren am Unfallort zwei Mal Hakenkreuze und in einem Fall ein „1:0“ gesprüht worden. Die Taten hatten bundesweit für Entsetzen gesorgt.

dpa/mv