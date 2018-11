Schönberg

Was macht Freude bei der Geflügelzucht? „Man ist mit Tieren zusammen, hat Freude an der Aufzucht“, antwortet Rüdiger Dawils. Der 71-Jährige engagiert sich als Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Schönberg. Für den 17. und 18. November organisiert der Verein eine große Schau. Besucht werden kann sie am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr im Vereinsheim in der Ludwig-Bicker-Straße.

Züchter aus ganz Nordwestmecklenburg stellen Tauben, Enten, Hühner und Zwerghühner aus. Rüdiger Dawils freut sich auf die Resonanz. Der Schönberger sagt: „Es werden diesmal mehr Tiere ausgestellt als in den Vorjahren.“ 250 werden es sein. „In 45 Farbschlägen“, ergänzt Horst Pinnecke. Der 81-Jährige aus Pötenitz ist das zweitälteste Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins Schönberg. Ein Jahr älter ist Hans-Jochen Callies. Der Schönberger gehört dem Verein seit mehr als fünf Jahrzehnten an. Er erlebte in der DDR-Zeit eine Blütezeit der Gemeinschaft der Geflügelzüchter als „Sparte Rassegeflügel Schönberg“ im Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter.

Rüdiger Dawils sagt: „Die Rassegeflügelschau ist der jährliche Höhepunkt für die Vereinsmitglieder.“ 13 Mitglieder gehören der Gemeinschaft an. Unter ihnen ist eine Jugendliche.

Besonders erfolgreich war neulich Jürgen Bischoff aus Schönberg auf der Europaschau im dänischen Hersing. „Er hat sehr gut abgeschnitten“, lobt Rüdiger Dawils. Die vier Tauben der Rasse „Giant Homer“, die Jürgen Bischoff ausstellte, erhielten zwischen 93 und 95 Punkten. Für das hervorragende Ergebnis erhielt der Züchter einen Sonderehrenpreis der Europaschau.

Die am 17. und 18. November in Schönberg ausgestellten Vögel zu bewerten, ist die Aufgabe von drei Preisrichtern aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Sie begutachten am Freitag die Vögel, bewerten Gesundheitszustand, Farbe, Zeichnung des Gefieders und vieles mehr. Theoretisch können die Preisrichter 100 Punkte ergeben. Tatsächlich werden nach Auskunft der Schönberger Züchter maximal 97 Punkte erreicht. Das gilt dann als vorzüglich.

Rüdiger Dawils züchtet Niederländische Schönheitstauben in zwei Farbenschlägen. Er verrät: „Ich bin beim Herauszüchten einer dritten Farbe.“ Erfolgreich ist der Züchter aus Schönberg auch mit Eichbühlern. Diese Taubenrasse wurde erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts auf dem Hof Eichbühl im Kanton Bern gezüchtet. In Deutschland ist sie sehr selten.

Hierzulande häufig ist dagegen die dritte Rasse, mit der sich Rüdiger Dawils beschäftigt. Er züchtet auch Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig. Horst Pinnecke bevorzugt Große Deutsche Lachshühner und Ixworth, eine englische Rasse von weißen Haushühnern.

Der Eintrittspreis für die Rassegeflügelausstellung beträgt zwei Euro. Für Kinder ist der Eintritt frei. In einem Vorraum werden Kaffee, Kuchen und ein Imbiss gereicht.

Jürgen Lenz