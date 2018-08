Boltenhagen

Die Planung für das erste Vereinsfest im Ostseebad Boltenhagen in Nordwestmecklenburg schreitet voran. Bei einem Treffen in dieser Woche konnte Matthias Beckert, Vorsitzender des SC Boltenhagen, das erste Plakat für das Fest präsentieren. Die Kurverwaltung hatte es entworfen und für den Druck gesorgt.

Am 22. September wollen die Vereine aus Boltenhagen an der Sport- und Freizeitanlage feiern und für sich werben. Inzwischen beteiligen sich außer dem Sportverein mit mehreren Sparten, der Segelverein, die Jugendfeuerwehr, der Verein der Gästeführer, der Gewerbeverein, der Kleingartenverein, der Schulförderverein, der Redewischer Dorfclub, der Volleyballclub und der Seniorenverein „Klützer Winkel“ sowie die Gemeinde Boltenhagen und die Kurverwaltung an den Vorbereitungen.

So wird der Kleingartenverein „Gärtnerfreude“ ein Schwein am Spieß grillen und einen Obst- und Gemüsebasar aufbauen. Trotz der Hitze haben die Gärtner nämlich viel ernten können. Koch Holger Sudmann will einen Kochkurs für Kinder beim Vereinsfest anbieten. Dazu kommt er mit einer mobilen Küche auf den Festplatz.

Auch Beschäftigungen für Kinder werden von den Vereinen angeboten. So lädt die Jugendfeuerwehr zu Wasserspielen ein, eventuell wird es auch ein Lagerfeuer mit Stockbrot geben. Es wird außerdem eine Kinderkarussell aufgestellt und auf Trampolinen geht es ebenso um viel Sprungkraft wie in zwei Hüpfburgen. Harry Möller aus der Radwander-Sparte des SC Boltenhagen wird einen Fahrradparcours für Kinder aufbauen.

Grundsätzlich wollen die Vereine von 10 Uhr bis in die Nacht hinein mit möglichst vielen Gästen feiern. Dazu gehören auch Spaßturniere, die im Fußball, Tennis und Volleyball ausgetragen werden sollen.

Außerdem gibt es ein Abendprogramm, das mit Live-Musik eröffnet wird. Der Musiker Mario Neumeister aus Wismar wird eine Mischung aus Rock, Pop und Schlagern spielen, bevor Uli Sager vom Verein der Gästeführer ein Höhenfeuerwerk zündet.

Behnk Malte