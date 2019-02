Schönberg

Der heiße Sommer 2018 hat den FC Schönberg kalt erwischt. Fast 8500 Euro musste der Verein im außergewöhnlich trockenen Jahr ausgeben, um Wasserrechnungen zu begleichen. Insgesamt summierten sich die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für das stadteigene Palmbergstadion, den Trainingsrasen und den Kunstrasenplatz auf mehr als 69 000 Euro. Laut Pachtvertrag bekommt der Verein pro Jahr aber nur 40 000 Euro von der Stadt für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen, die auch für den Schulsport genutzt werden. Nun kann der FC 95 nach einer entsprechenden Bitte mit einem einmaligen Nachschlag für 2018 in Höhe von 5000 Euro rechnen. Zwar trifft die Stadtvertretung die endgültige Entscheidung, aber der Finanzausschuss sprach sich am Dienstagabend über die Grenzen von Parteien und Wählergemeinschaften ohne Gegenstimme dafür aus, den Betrag in den Haushalt 2019 einzustellen.

Der Ausschussvorsitzende Dietrich Voß (parteilos) sagte, er könne die Bitte des Schönberger Fußballclubs sehr gut verstehen. Voß lobte: „Wir haben eine gute Kostenaufstellung zugesandt bekommen.“ Das sei nicht bei allen Vereinen der Fall.

Platzwart Silvio Lemm vom FC 95 glättet den Sand der Weitsprungsanlage. Quelle: Jürgen Lenz

Grundlage der Empfehlung des Finanzausschusses ist neben der Kostenaufstellung ein Schreiben des FC 95, datiert vom 29. August vorigen Jahres. In diesem Brief wies der Verein darauf hin, dass die Laufbahn im Schönberger Stadion 2018 unbedingt saniert werden musste, um den Schulsport zu gewährleisten. Wie berichtet, übernahm der FC die Sanierung in Eigenregie. Angebote von Firmen lagen nach seiner Auskunft über 10 000 Euro. Ebenfalls im Schreiben vom 29. August 2018 machte der Verein die Stadt darauf aufmerksam, dass die Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung seit Jahren ständig steigen – und damit auch der Anteil des FC wächst. Als eine von mehreren Ursachen erwähnt der Verein sein Wachsen von 250 Mitglieder auf nunmehr 400, von denen über die Hälfte Kinder und Jugendliche sind. Ein weiterer Hinweis des FC 95: Mehrfach wurde in die Sportanlagen investiert – unter anderem in Sanitäranlagen.

Während der Fußballclub mit seiner Bitte offene Türen im Finanzausschuss einrannte, nahm das Gremium einen Antrag des Vereins „Badeteich Schönberg“ eher verhalten auf. Die Bitte des Vereins, der das Naturbad seit der Eröffnung 2006 betreibt: Die Stadt übernimmt die Betriebskosten für 2019 bis zu einer Höhe von 20 000 Euro zusätzlich zu dem im Pachtvertrag bisher festgelegten Zuschuss. Der Vorsitzende Michael Heinze erklärte: „Anders als der Fußballverein haben wir damit zu kämpfen, dass wir wenige Spender und Sponsoren haben.“ 2018 seien einige Unterstützer hinzugekommen. Michael Heinze sagte: „Wir sind ständig dabei, Sponsoren zu gewinnen.“ Der Verein biete auch Außenwerbung auf seinem Gelände an.

Marco Lau (Liberale Wählergemeinschaft Schönberg) sagte zu Heinze: „Was ich mir vom Verein wünschen würde, wäre ein Ausblick über drei oder mehr Jahre.“ Dem stimmte Felix Oeser (SPD-Fraktion) zu. Er erläuterte: „Wir brauchen als Stadt eine Planungssicherheit.“ Am Ende einigten sich die Mitglieder des Finanzausschusses ohne Gegenstimme darauf, keine Empfehlung auszusprechen. Der Antrag gehe in die Stadtvertretung mit einer Ergänzung: „Ein Finanzplan für drei bis fünf Jahre ist vorzulegen.“ Das sagte Michael Heinze am Dienstagabend zu.

