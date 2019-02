Grevesmühlen

Die Zeugnisse waren im Ranzen verstaut und schon startete die Riesensause in der Mehrzweckhalle in Grevesmühlen: Traditionell zu Beginn der Winterferien bereiteten Schulleitung und Lehrer der Grundschule „Am Ploggensee“ für ihre „Schützlinge“ eine große Faschingsparty vor. Elf Sport-, Spaß- und Spielstationen waren aufgebaut, von denen die Kinder acht absolvieren mussten, um an der Tombola mit tollen Preisen teilzunehmen. Der Schulförderverein sorgte für Getränke und Essen. Vor allem den Tobebereich fand Sarah Elfering am besten. Die Achtjährige war als Pippi Langstrumpf verkleidet, ihr Freund Leon Winter – in den sie aber überhaupt nicht verliebt ist, wie sie betonte – präsentierte sich als Hulk. „So stark wie er bin ich aber nicht“, gab der Siebenjährige zu.

Stark sind auf jeden Fall die Noten auf dem Zeugnis, die Tessa Schröder (7) und Lina Kerlach (7) aus der Klasse 2c am Nachmittag ihren Eltern präsentieren konnten. Beide haben eine Zwei, ansonsten nur Einsen. „Schule macht Spaß“, schwärmte Lina. Das findet zwar auch Maximilian Welzer, aber irgendwie wollte es im ersten Halbjahr der vierten Klasse nicht so recht mit Mathe klappen. „Mit der Note bin ich nicht zufrieden, ich will mich unbedingt verbessern“, sagte der Neunjährige. Dafür hat er sich für den vergangenen Test richtig auf den Hosenboden gesetzt – und erntete eine Eins. „Die zählt aber erst fürs nächste Halbjahr.“ Im Sommer geht es für ihn auf die Regionale Schule. „Darauf freue ich mich schon“, sagte er stolz.

Die schlechteste Note für Marieke Krauleidis (10) und Lilly Podlech (10) aus der vierten Klasse war eine Zwei. Stolz sind sie auf ihre „Giftblätter“ – und feierten die Faschingsparty ausgelassen. Eine halbe Stunde hatten sie sich verkleidet – wie Damen eben so sind –, Marieke als Indianerfrau und Lilly als Piratenbraut.

Nach Schulschluss waren die Kostüme auch noch gefragt: Die Faschingsparty ist im Hort „Am Lustgarten“ fortgesetzt worden. Nun können die Ferien kommen. . .

Jana Franke