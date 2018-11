Schönberg

Im Amt Schönberger Land gibt es Pläne für einen neuen Verwaltungsbau. Der vorgesehene Standort: gegenüber dem Amtsgebäude in der Dassower Straße. Dort steht bisher ein Garagentrakt.

„Das Grundstück gehört dem Amt“, erläuterte der leitende Verwaltungsbeamte Frank Lehmann auf Anfrage. Es gebe verschiedene Varianten für einen Bau an dieser Stelle. Kommunalpolitiker aus dem Schönberger Land beschließen am Dienstagabend im nichtöffentlichen Teil einer Sitzung des Amtsausschusses, welche Variante bei den weiteren Planungen verfolgt werden soll.

Der Bau eines Verwaltungsgebäudes ist aber auch Thema im öffentlichen Teil des Treffens von Bürgermeistern, Stadtvertreter und Gemeindevertretern aus den amtsangehörigen Gemeinden, das um 19 Uhr im Foyer der Palmberghalle beginnt. „Es soll Geld für Planungen zur Verfügung gestellt werden“, kündigt Frank Lehmann an. Nach Auskunft des Amtes werden außerplanmäßig 50 000 Euro benötigt, um eine Vorplanung beauftragen zu können. Ein Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Amtsausschuss diese Summe Dienstagabend bewilligt. Außerdem sollen in den Haushaltsplan für 2019 die weiter notwendigen Planungskosten für einen Entwurf eingestellt werden mit dem Ziel, die für einen Förderantrag notwendigen Unterlagen zu erstellen und den Antrag auf Zuschuss im kommenden Jahr zu stellen.

Zehn Kommunen 18 650 Menschen wohnen im Amt Schönberger Land in den Städten Dassow und Schönberg sowie in den Gemeinden Grieben, Groß Siemz, Lockwisch, Lüdersdorf, Menzendorf, Niendorf, Roduchelstorf und Selmsdorf. Die Kommunen sind zusammengenommen 26 097 Hektar groß.

Hintergrund der Debatte: Die Amtsverwaltung Schönberger Land ist derzeit auf drei Standorte verteilt. Ein Teil der Mitarbeiter ist im Amtsgebäude in der Dassower Straße tätig. Andere haben ihre Büros im historischen Rathaus am Schönberger Markt. Bis vor einem Monat arbeiteten Beschäftigte der Amtsverwaltung auch im Hintergebäude des Rathauses. Doch dort sind Räume wegen Brandschutzmängeln freigezogen worden. Die dadurch entstandene Raumnot wurde verstärkt, weil die Verwaltung in den vergangenen Monaten nach einem entsprechenden Personalgutachten zusätzliche Mitarbeiter eingestellt hat. Also zogen im Oktober 15 Mitarbeiter des Bereiches Finanzen in Räume des Amtsgebäudes in Dassow, das nach dem Ende des Amtes Ostseestrand viele Jahre nicht mehr als Verwaltungsbau genutzt wurde. Nach Dassow umgezogen sind die Bereiche Steuern, Anlagenbuchhaltung und Haushaltsplanung. Eine Firma und die Dassower Stadtbibliothek mussten wegen des Einzugs der Verwaltungsmitarbeiter ausziehen.

Nach der am Dienstagabend zur Debatte stehenden Beschlussvorlage ist das Ziel nun, alle Mitarbeiter in der Dassower Straße unterzubringen. Das dort vorhandene Amtsgebäude soll weiterhin genutzt werden.

Der Amtsausschuss beschließt am Dienstagabend auch über den Stellenplan der Verwaltung für 2019. Neben der im Personalgutachten empfohlenen Zahl von 55,25 Vollzeitstellen sollen laut Beschlussvorlage drei weitere Stellen aufgenommen werden. Eine Stelle im Fachbereich „Zentrale Dienste“ würde demnach mit einem Berufsanfänger besetzt. Im Fachbereich Ordnung und Soziales ist eine weitere Stelle für den Verkehrsüberwachungsdienst eingestellt. Dann würde der Bereich Außendienst/Verkehrsüberwachung über insgesamt drei Stellen verfügen. Eine neue Stelle mit Tiefbauaufgaben ist im Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung eingestellt. Dazu erklärt das Amt: „Mit dieser Stellenaufstockung soll der Mehrbedarf durch die Verlegung von Glasfaserleitungen im Amtsgebiet kompensiert werden.“ Die Stelle solle bis Dezember 2021 befristet werden.

Jürgen Lenz