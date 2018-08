Boltenhagen

Ferienwohnungen sind ein viel diskutiertes Thema im Ostseebad Boltenhagen im Landkreis Nordwestmecklenburg. Einerseits tragen sie in der Hauptsaison zu hohen Besucherzahlen bei, andererseits wird es für Menschen, die in Boltenhagen wohnen wollen, schwieriger eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Um die Situation nach einer Änderung des Baurechts im Bezug auf den aktuellen Bestand von Ferienwohnungen im Ostseebad besser einschätzen zu können, hat sich die Gemeinde Unterstützung vom Stadtplanungsbüro Plan und Praxis aus Berlin geholt.

So gab es in der Gemeinde 1 477 252 Übernachtungen von Touristen in 2017, den Urlaubern stehen 9814 Betten in Hotels, Pensionen, auf Campingplätzen, in den Kliniken und in Ferienwohnungen, Appartements oder privat vermieteten Zimmern zur Verfügung. Zum Vergleich: Die Gemeinde hat 2487 Einwohner.

Aus Zahlen des Statistischen Landesamtes und der Kurverwaltung haben die Stadtplaner erlesen, dass die Mehrzahl der Urlauberbetten – nämlich 60 Prozent – in Ferienwohnungen angeboten werden.

Die meisten Betten in Ferienwohnungen – etwa 3500 – sind in Betrieben mit weniger als vier Betten zu finden. Bei etwa zehn Prozent dieser Anbieter seien die Anschrift des Ferienobjekts und der Hauptwohnsitz des Vermieters identisch, hatte Henning Rohwedder von Plan und Praxis berichtet. Er wies darauf hin, dass die Gemeinde festgehalten hat, dass in allgemeinen Wohngebieten 80 Prozent der Häuser für das dauerhafte Wohnen bestimmt sind. „Das wird bei Ihnen schon teilweise unterwandert, so dass das Dauerwohnen in manchen Gebieten schon auf 60 Prozent geschrumpft ist“, sagte Rohwedder.

Als ein Gebiet, das in diesem Sinne zu kippen droht, nannte Mario Timm von Plan und Praxis die Friedrich-Engels-Straße. In diesen Gebieten, die den Einwohnern vorbehalten sein sollten, gebe es zum Teil sogar bis zu 25 Prozent Ferienwohnungen.

Für die Friedrich-Engels-Straße erarbeitet die Gemeinde gerade einen B-Plan. Die Gemeinde müsse dabei aber genau abwägen, ist die Ansicht von Bürgermeister Christian Schmiedeberg. Untergeordnete Ferienwohnungen, die so genannten Sachsenkeller im eigentlichen Wohnhaus, will die Gemeinde in Boltenhagen aber aus Traditionsgründen weiterhin zulassen.

Behnk Malte