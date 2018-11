Grevesmühlen

Politiker und Vertreter von Vereinen und Verbänden haben auf dem Friedhof in Grevesmühlen sowie an den Gedenkstätten der Stadt Kränze im Gedenken an die Opfer der Kriege hinterlegt. Unter anderem besuchte die Gruppe auf dem Friedhof in Grevesmühlen den Gedenkstein für die Opfer des Lagers in Questin. Dort hatten in den Jahren 1945 bis 1947 Tausende Vertriebene gelebt, die aus den Gebieten im heutigen Polen und Tschechien nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges vertrieben worden waren.

Michael Prochnow