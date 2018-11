Grevesmühlen

„Alfons Zitterbacke“ und der „Der brave Schüler Ottokar“ sind Bücher, die schon in der DDR die Jungen und Mädchen begeistert haben. Und es immer noch tun. Als die Schüler der 3 b der Grundschule am Ploggensee mit Lehrerin Michaela Bendiks ihre Lieblingsbücher vorstellten, kamen Alfons Zitterbacke und Ottokar wieder zum Vorschein. Und zwar aus den Bücherschränken der Eltern und Großeltern. Zwischen Fußballbüchern und Mädchengeschichten sind die Schulgeschichten von damals eine gelungene Abwechslung. Zu Beginn des Tages gab es ein Hörspiel aus der „Krachmacherstraße“ zur Einstimmung, dann konnten die Jungen und Mädchen ihre Bücher vorstellen. Erstaunlich, selbst Bücher mit fast 200 Seiten sind für einige Kinder kein Problem.

Vorlesetag an der Grundschule am Ploggensee in Grevesmühlen DFK (Diagnoseförderklasse) mit Sabine Franze und Yoga für Kinder Quelle: Michael Prochnow

Sabine Franze, die die Jungen und Mädchen der Diagnoseförderklasse I, betreut, hat sich für den Vorlesetag etwas besonderes ausgedacht. Die Kinder liegen auf Yogamatten im Kreis während die Pädagogin eine Geschichte über Tier vorliest. Die Kinder spielen die Geschichte, ahmen die Geräusche nach und die Bewegungen und erzählen so auf ihre eigene Weise die Handlung aus dem Buch. Vier Stunden dauert der Vorlesetag, in der ersten Stunde hörten die Jungen und Mädchen zu, dann begannen sie, die einzelnen Tiere mit Geräuschen und Bewegungen zu verbinden. „Und am Ende erzählen wir so zusammen die ganze Geschichte“, so Sabine Franze.

Lehrerin Eva Robst und ihre Klasse Quelle: Michael Prochnow

Einen Raum weiter sitzt Lehrerin Eva Robst an ihrem Tisch, mucksmäuschenstill verfolgen die Grundschüler aus der ersten Klasse die spannenden Abenteuer aus dem Buch „Die Schule der magischen Tiere“. Jeweils eine Seite ist zum Vorlesen gedacht, die nächste Seite ist einfacher gehalten, so dass die Kinder selbst lesen können. Comics sind eingebaut und vieles mehr, was Kinder zum Lesen animiert. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, im Anschluss dürfen sie das Buch mit nach Hause nehmen, die Stiftung „Lesen“ hat die Spende möglich gemacht. „Der Vorlesetag war eine schöne Gelegenheit, um den Kindern das Buch zu übergeben“, so die Lehrerin.

Vorlesetag Grundschule am Ploggensee in Grevesmühlen, die Klasse von Lehrerin Katja Vorlopp hat sich unter die Tische gesetzt Quelle: Michael Prochnow

Die 2 b von Lehrerin Katja Vorlopp hat sich zurückgezogen unter die Schultische. „Ich habe die Kinder gefragt, wo sie am liebsten lesen, das war unter der Decke.“ Und so haben die Jungen und Mädchen sich mit ihren Lieblingsbüchern unter die mit Decken verhängten Schultische gelegt, leises Murmeln dringt unter den kleinen Höhlen hervor. Ein wunderbares Bild in einem Klassenzimmer.

Selene Wolff 4. Klasse der Grundschule am Ploggensee in Grevesmühlen hat dieses Bild gemalt Quelle: Michael Prochnow

Apropos Bild: Selene Wolff hat extra für den Vorlesetag ihre eigene Geschichte geschrieben. Es geht um einen Drachenreiter, die Vorlage dazu stammt aus einem Buch. Die Viertklässlerin hat ein Bild dazu gemalt, die Geschichte und die Figuren auf Papier gebracht. Auch das ist Teil des Vorlesetages.

Michael Prochnow