Grevesmühlen

Am kommenden Dienstag, 26. Februar, wird in Grevesmühlen die beliebte Vortragsreihe „Von Senioren für Senioren“ fortgesetzt. Dann berichtet Ortschronist Eckart Redersborg über die Geschichte und das Wirken von Adam und August Pelzer, den bekannten Kaufleuten der Stadt. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr im Beratungsraum des Vereinshauses. Die Familie Pelzer prägt das Bild von Grevesmühlen bis heute. Der Pelzerhain, das Waldstück im Nordwesten des Vielbecker Sees, trägt den Namen bis heute. Die Pelzerstraße erinnert ebenfalls an die Familie.

Weiter geht es am 26. März, ebenfalls einem Dienstag, dann wird Horst Lederer über die wechselvolle Geschichte der St.-Nikolai-Kirche im Gemeinderaum der Kirche berichten. Barbara Kossakowski lädt zusammen mit ihrem Chor am 16. April in den Rathaussaal der Stadt Grevesmühlen zum Frühlingsliedersingen ein.

Michael Prochnow