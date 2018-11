Everstorf

Psssst, gaaaanz leise .... denn an nur wenigen Tagen im Jahr, wenn es dunkel und still wird im Wald, kann man den Waldwichteln und Zwergen über die Schultern schauen und einen Einblick in ihr geheimes Leben gewinnen. Waldwichtel und Zwerge laden Familien, Großeltern und deren Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren auf einen Adventslichterpfad im Wald ein. Dort erleben die Menschen, wo die Waldwichtel wohnen, sie können Geschichten und vieles mehr. In diesem Jahr findet der Lichterpfad der Waldwichtel und Zwerge am 14. und 15. Dezember zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr statt. Anmeldungen und alle Infos bei Maika Hoffmann unter 0160/753 37 38.

Maika Hoffmann, teilt gern ihre Liebe zur Natur und ihre Begeisterung für das Zusammensein und die Arbeit mit Kindern und Erwachsenen in der Natur. Quelle: Quelle: privat

Die Waldpädagogin bietet in diesem Jahr wieder eine Kinderwaldzeit in den Winterferien vom 4. bis zum 8. Februar an. Alle Fragen dazu beantwortet sie unter den oben genannten Nummer.

Michael Prochnow