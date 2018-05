Dassow

Dassow. Der Heimat- und Tourismusverein Dassow (Nordwestmecklenburg) lädt am Sonnabend, dem 26. Mai, in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer zu einer Naturwanderungen am Dassower See ein. „Die Tour startet um 10 Uhr am Torhaus des Schlosses Johannstorf und endet gegen 13 Uhr in Dassow in der Nähe des Penny-Marktes“, kündigt der Vorsitzende Hans Espenschied an.

Vom Einkaufsmarkt werden die Teilnehmer dann zum Startpunkt zurück transportiert. „Für die Tour inklusive Rücktransport ist ein Kostenbeitrag von zehn Euro veranschlagt“, erläutert der Verein. Anmeldungen unter 038826/974012 oder per E-Mail unter info@dassow-tourismus.de

Lenz Jürgen