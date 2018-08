Grevesmühlen

Riesen Aufschrei Montagmorgen im beschaulichen Warnow: Der 636-Einwohner-Ort bei Grevesmühlen hat die Ostseewelle-Aktion „Knete für die Fete“ gewonnen. Damit gewinnt Warnow 1000 Euro für die Ausrichtung des nächsten Dorffestes, Ostseewelle-Party-DJ Alex Stuth wird auflegen und der Illusionsweltmeister Frank Musilinski alias DER HEXER wird die Gemeinde verzaubern. 44 Orte hatten sich landesweit an der Radioaktion beteiligt. Ein ganzen Wochenende lang hatte jede Gemeinde Zeit, über die Ostseewelle-Internetseite so viele Stimmen wie möglich zu sammeln. Von den über 85.513 Stimmen entfielen unter Strich 13.974 für Warnow. Auf Platz 2 folgte Murchin bei Anklam (11.508 Stimmen), Platz 3 ging an Zerrenthin bei Pasewalk (11.402) und Platz 4 an Ludorf bei Röbel/Müritz (7.519).

Prochnow Michael