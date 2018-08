Grevesmühlen

Wie sieht eigentlich das Büro des Bürgermeisters aus? Und was macht er so den ganzen Tag? Zockt er am Computer oder bearbeitet er doch Mails? Wie funktioniert eine Stadtvertretersitzung? Fragen über Fragen, die die Schüler der Klasse 4 b der Grundschule „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) im Gepäck hatten. Am Donnerstag durften sie dem Stadtoberhaupt über die Schulter schauen. Klassenleiter Thomas Effenberger hat die etwas andere Unterrichtsstunde unter der Überschrift „Lernen an einem anderem Ort“ möglich gemacht. Außerdem war die Klasse schon in der Sparkasse und eine Reporterin der OZ war schon im Unterricht, um die Arbeit eines Redakteurs zu erläutern. Mehr lesen Sie morgen in Ihrer OSTSEE-ZEITUNG.

Franke Jana