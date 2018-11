Grevesmühlen

Der trockene Sommer hat in der Tannenbaumplantage westlich von Grevesmühlen von Steffen Behl deutliche Spuren hinterlassen. „Die älteren Bäume haben die Trockenheit gut überstanden, aber bei den jungen Pflanzen gibt es Verluste“, so der Forstingenieur aus Arpshagen bei Klütz. Er öffnet an den kommenden Wochenenden seine Plantage, um Tannengrün und Tannenbäume anzubieten. Tannengrün gibt es am 17. und am 24. November von 9 bis 12 Uhr. An den Wochenenden bis Weihnachten können sich die Besucher wieder ihren Baum aussuchen und sich die Zeit mit Bratwurst und Glühwein vertreiben. Ein Teil des Erlöses aus dem Tannenbaumverkauf spendet Steffen Behl jedes Jahr für die OZ-Weihnachtsaktion.

Michael Prochnow