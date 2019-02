Grevesmühlen/Wismar

Ralf Hoop betritt den Bauwagen. Der 44-Jährige, der bei der Morgenstern Bauausführung GmbH aus Spornitz als Polier angestellt ist, nimmt den Helm und seine Mütze ab, die bis eben noch bis zu den Augenbrauen ins Gesicht gezogen war. Es ist kalt auf Nordwestmecklenburgs Baustellen. Die im Grünen Weg in Grevesmühlen, auf der ein neuer Pennymarkt entstehen soll, bildet keine Ausnahme. Dagegen wirkt es im Bauwagen regelrecht warm. Im Hintergrund läuft die Heizung. Beim Blick in die Runde fällt auf, dass weit und breit kein Kalender mit sparsam bekleideten Frauen zu sehen ist. Wetterbedingt? Ralf Hoop lacht. „Dieses Klischee ist längst überholt, wir haben so etwas nicht“, beteuert er. Was sie dafür haben: Wasser auf der Bodenplatte des noch nicht überdachten Bauobjekts. Und das gefriert nachts. Rutschgefahr. Somit musste der Polier entscheiden: Heute werden andere Arbeiten erledigt.

Gewerkschaften warnen derzeit vor frostigen Temperaturen auf Baustellen. Angesichts der hohen Auftragslage in der Branche arbeiten viele Betriebe aus der Region im Winter durch. Der Mangel an Fachkräften verschärfe das Problem. Mit Blick auf die niedrigen Temperaturen rät die Gewerkschaft IG Bau mit Sitz in Rostock den 2230 Bauarbeitern im Landkreis Nordwestmecklenburg, sich warm anzuziehen und den Arbeitsschutz ernst zu nehmen. „Dunkelheit auf der Baustelle, rutschiger Gerüstbelag, Reif auf dem Dach – in der kalten Jahreszeit steigt die Unfallgefahr“, sagt der Bezirksvorsitzende Jörg Reppin. Wer unter Termindruck arbeite, bei dem komme der Arbeitsschutz oft zu kurz. „Aber das kann fatale Folgen haben“, warnt er. Vor allem rät er zu warmer und wasserabweisender Kleidung.

Unterhose ist Pflicht. So viel steht für Ralf Hoop und seine Kollegen Meik Burmeister und Marko Lindemann fest. Ebenso Sicherheitsschuhe mit gutem Profil. „Wir entscheiden von Tag zu Tag, welche Arbeiten wir machen“, schildert er. Aus Sicherheitsgründen darf die Bodenplatte dann mal nicht betreten werden und die Arbeiten auf ihr müssen ruhen. Stattdessen wird zum Beispiel Eisen für die Verstärkung von Betonteilen geflochten. „Dem Auftraggeber ist es wichtig, dass Bewegung auf der Baustelle ist“, sagt Ralf Hoop. Schließlich soll der Pennymarkt mit neuem Parkplatz in den nächsten Monaten eröffnet sein.

Abgehärtet ist das Trio von der Baustelle auf jeden Fall. Warm halten sie sich mit heißem Kaffee oder Tee. Man(n) gewöhnt sich eben an alles, auch an Minusgrade. „Erkältet sind wir eher selten“, erklärt der Polier, der lieber bei Kälte als bei heißen Temperaturen jenseits der 30 Grad-Marke arbeitet. Doch nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Baustelle selbst muss vor Frost geschützt werden. „Bei extremen Temperaturen müssen wir sie schützen, also abdecken“, verrät er. Für Maurerarbeiten müsste das Thermometer mindestens fünf Grad plus anzeigen. Momentan sind diese also eher nicht möglich.

Minus 20 Grad Celsius und Seewind in Boltenhagen - das war bisher die härteste Baustelle für Remo Groneyko (43) von der Bedachungs GmbH in Grevesmühlen, auf der er arbeiten musste. Quelle: JANA FRANKE

Unabhängiger in seiner Arbeit dagegen ist Remo Groneyko von der Bedachungs GmbH in Grevesmühlen. Der 43-Jährige ist derzeit mit einem Akkuschrauber auf der Wobag-Baustelle in der Innenstadt unterwegs. In dem neuen Objekt in der August-Bebel-Straße bauen der 43-Jährige und seine Kollegen das Fachwerk für den Balkon zusammen. Unterhemd, Unterhose, ein Shirt, zwei Pullover und eine Fleece-Weste streift er sich jeden Morgen über. „Und dann bin ich ja noch gut gepolstert“, spielt er lachend auf seine Figur an. Die jetzigen Temperaturen machen ihm eher weniger aus, gepaart mit Wind wird es dann schon unangenehm, sagt er. „Wind und Regen sind das Schlimmste“, meint er. Das Extremste, das Remo Groneyko in seiner Dienstzeit erlebt hat, waren minus 20 Grad Celsius und Seewind in Boltenhagen. „Dann wird man den ganzen Tag nicht mehr warm.“

Für wohlige Wärme sorgt dieser Tage der Transporter mit Standheizung, in dem er mit seinen beiden Kollegen Frühstück und Mittag ist. Danach wieder an die frische und kalte Luft – das fällt nicht immer leicht. „Aber ist man dann erst wieder in Bewegung, ist alles machbar“, sagt er und setzt motiviert den Akkuschrauber an.

Jana Franke