Grevesmühlen

Wieder ist in Grevesmühlen eine Kindertagesstätte Ziel von Einbrechern geworden. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch verschafften sich Unbekannte gewaltsam durch eine eingeschlagene Scheibe Zutritt zur DRK-Einrichtung „Die jungen Weltentdecker“. Der Stehlschaden ist laut Polizeisprecher Axel Köppen noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei war am Mittwochmorgen vor Ort, um Spuren zu sichern. Ob es einen Zusammenhang zum Einbruch in die Kita „Am Lustgarten“ und ins Jugendzentrum im Bürgerbahnhof vor einigen Tagen gibt, wollte die Polizei nicht bestätigen. „Auszuschließen ist das nicht, aber es gibt noch keine konkreten Hinweise dafür“, erklärte Axel Köppen. Unbekannte hatten in der Nacht vom 17. auf den 18. Januar Türen der städtischen Kita aufgebrochen, das Büro der Leiterin durchwühlt und Schränke durchsucht. Laut Polizei wurde seinerzeit ein Geldbetrag in dreistelliger Höhe gestohlen, der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.Im Jugendzentrum einige Tage später ist nichts gestohlen, aber allerhand Schaden angerichtet worden.

Jana Franke