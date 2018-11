Neu Degtow

Auch wenn die aktuellen Temperaturen bei deutlich über zehn Grad liegen, der Winter steht vor der Tür. Und wie plötzlich ein Wetterumschwung kommen kann, das erlebten die Nordwestmecklenburger vor ziemlich genau einem Jahr. Anfang November sorgten erste Schneefälle für ein Verkehrschaos in der Region. Weil die Bäume aufgrund der milden Witterung zuvor noch verhältnismäßig viele Blätter trugen, blieb der feuchte Schnee auf den Baumkronen liegen. Die Folge waren tonnenschwere Schneelasten, die die Bäume bis auf die Straße umbogen. Die B 105 musste mehrere Tage lang zwischen Neu Degtow und Gressow gesperrt werden. Am Ende mussten rund 200 Bäume am Straßenrand gefällt werden, um die Gefahr zu beseitigen. Noch immer sind die Schäden in den Wäldern durch die Schneelasten vom November 2017 zu erkennen an den umgebogenen Bäumen.

Michael Prochnow