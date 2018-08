Dönkendorf

Ein besonderer Termin im Veranstaltungskalender des Klützer Winkels im Landkreis Nordwestmecklenburg ist das seit vielen Jahren in Dönkendorf stattfindende „Musiktheater im Park“.

Am Sonnabend, 18. August, inszeniert Monika von Westernhagen auf dem Gelände des Kulturguts in Dönkendorf die „Winterreise“ mit Liedern von Franz Schubert. Um 20 Uhr beginnt eine Art Schicksalsreise, die ein Mensch machen muss, nachdem eine Liebe zerbrochen ist. Bei Schuberts Liederzyklus gehe es nicht allein um die Jahreszeit Winter. Sie sei ein Bild für Kälte und Erstarrung, die den Winterreisenden umgibt.

Zentrum des Musiktheaters im Park ist wie in den Vorjahren wieder ein großes Schleppdach hinter dem Gutshaus in Dönkendorf. Waren Tänzer und Schauspieler bislang an unterschiedlichen Stellen unter dem Schleppdach oder auf der umliegenden Wiese aufgetreten, wird ihnen in diesem Jahr eine Bühne geboten.

Tänzer Julian Schilling, der sich im vergangenen Jahr auch über den Köpfen des Chores bewegt hat, wird auch in diesem Jahr auftreten. Zwei Schauspieler aus Berlin werden einzelne Szenen spielen die Chöre aus Dönkendorf und von der Hochschule Wismar werden unterstützt von Sänger Cornelius Levenberg aus Schwerin und Monika von Westernhagen selber, die Konzert- und Opernsängerin ist. Ein Streichertrio und Ilja Pril am Klavier sowie Saxophonist Warnfried Altmann werden die Sänger musikalisch begleiten.

Das Programm wird von einer Pause geteilt, in der es Essen und Getränke gibt. In diesem Jahr wurde der Eintrittspreis für das Musiktheater im Park von 15 Euro auf 20 Euro angehoben. Karten können telefonisch und per Mail vorbestellt werden.

Malte Behnk