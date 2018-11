Grevesmühlen

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg soll mit ihrem neuen Geschäftsführer, Martin Kopp, dazu beitragen, dass der Landkreis als Ansiedlungsort für Firmen – und nicht nur als ein guter Ort zum Leben, sondern auch zum Arbeiten –, überregional bekannt wird. Außerdem geht es um die Vermarktung kreiseigener Grundstücke. Damit das kreiseigene Unternehmen vernünftig arbeiten kann, muss es personell und finanziell vernünftig ausgestattet werden. So sollen anstatt, wie ursprünglich einmal geplant, 200 000 Euro nun 300 000 Euro für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft in den Haushalt des Landkreises für 2019 eingestellt werden. In 2020 sollen es dann sogar 350 000 Euro sein.

Gleichermaßen muss klar sein, was in den kommenden Jahren an Gewinn von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft zu erwarten ist – kurz und gut, es muss, wie bei jedem vernünftigen Unternehmen ein Wirtschaftsplan aufgestellt werden. Was kostet es, was ist an Einnahmen zu erwarten? Dieser Wirtschaftsplan muss in allen Ausschüssen des Kreistags beraten werden, Empfehlungen für oder wider müssen abgegeben werden, damit dann der Kreistag entscheiden kann.

Genau das sollte auf der vergangenen Sitzung des Kreis-Wirtschaftsausschusses in der Grevesmühlener Malzfabrik passieren. „Nur kam der Wirtschaftsplan, der in seiner mittlerweile zehnten Fassung vorliegen sollte“, wie Ausschussvorsitzender Heiner Wilms monierte, „bei den meisten Ausschussmitgliedern nicht an. Und nicht nur das, es gibt inzwischen schon eine 11. Fassung, von der wir bisher nichts wussten.“

Inzwischen hatte die Gesellschafterin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft – Landrätin Kerstin Weiss (SPD) – offensichtlich, ohne sich mit dem Aufsichtsrat des kreiseigenen Unternehmens abzustimmen, bestimmte Kennzahlen im Wirtschaftsplan erneut verändert. Dabei ging es unter anderem um zum Teil falsch ausgewiesene prognostizierte Gewinneinnahmen.

Der Wirtschaftsausschuss zeigte sich deutlich brüskiert von den nicht kommunizierten Änderungen und beschloss daraufhin einstimmig mit einer Stimmenthaltung die Ablehnung der Beschlussvorlage. Die Beratung zum Thema wurde auf den 28. November verschoben. Was eigentlich bedeutet hätte, dass erst nach erneuter Entscheidung durch den Wirtschaftsausschuss alle anderen Ausschüsse zu diesem Thema hätten beraten können. Womit wiederum nicht klar gewesen wäre, ob der Kreistag auf seiner letzten Sitzung am 6. Dezember dieses Jahres über den Wirtschaftsplan des kreiseigenen Unternehmens überhaupt hätte abstimmen können.

Inzwischen jedoch hat Landrätin Kerstin Weiss verkündet: „Wir haben die Beschwerden des Wirtschaftsausschusses zur Kenntnis genommen und kehren zur 10. Fassung des Wirtschaftsplanes zurück.“

Annett Meinke