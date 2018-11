Wismar

Jurist, Polizeirat und nun auch Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Nordwestmecklenburg: Andreas Walus – den meisten Menschen in der Region vor allem als Leiter des Polizeihauptreviers Wismar bekannt – hat sich am Wochenende beim Kreisparteitag der Sozialdemokraten in der Grevesmühlener Malzfabrik zur ihrem Vorsitzenden wählen lassen. Damit tritt der 35-Jährige erstmals auch politisch aktiv in der Region in Erscheinung.

Andreas Walus nach seiner Wahl zum SPD-Kreisvorsitzenden: „Ich möchte die Herzen der Menschen erreichen. Ich werde auf sie zugehen, ihnen zuhören und mit ihnen sprechen.“ Quelle: SPD

Walus ist seit 2016 Leiter des Polizeihauptreviers Wismar. Der promovierte Jurist und Polizist zeichne sich durch seine Kompetenz in den Bereichen der öffentlichen Sicherheit und des Gesundheitswesens aus, heißt es in der Stellungnahme des SPD-Kreisverbandes zur Wahl. In mehreren Funktionen nahm er bereits Führungspositionen wahr. Er stammt aus Polen und lebt in einem Dorf in Nordwestmecklenburg.

Niemand solle sich abgehängt fühlen

In seiner Bewerbungsrede auf dem Kreisparteitag unterstrich Walus seine Kandidatur so: „Ich habe der SPD in meinem Leben sehr viel zu verdanken. Nun möchte ich mich selbst für die Werte der SPD politisch einsetzen. Für mich gehört dazu eine helfende und schützende Politik für die Menschen. Denn niemand soll sich in unserer Gesellschaft abgehängt fühlen. Deshalb möchte ich unter anderem dafür kämpfen, dass in unserem Landkreis die Menschen auf dem Land nicht benachteiligt, die Senioren nicht vergessen und einkommensschwache Familien nicht übersehen werden. Dazu gehört auch, klare Kante gegenüber denjenigen zu zeigen, die den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bedrohen.“

86 Prozent der Sozialdemokraten wählen Walus

Der Kreisparteitag wählte Andreas Walus mit einer deutlichen Mehrheit von 86 Prozent der Ja-Stimmen zum neuen Vorsitzenden. Neu gewählt wurde ebenfalls der gesamte Vorstand des SPD-Kreisverbands: Neben den bisherigen Mitgliedern Marcus Kreft (Bürgermeister Selmsdorf), Tilo Gundlack (Mitglied des Landtags und Wismars Bürgerschaftspräsident) Stefan Baetke, Frank Junge (Mitglied des Bundestages), Sven Schiffner und Karin Lechner kommen nun Nadine Böttcher-Fabinski, Gabriela Streckert, Frederike Gerber, Sabine Matthiesen, Kerstin Weiss (Landrätin) und Nico Heller (Jusos) hinzu.

Walus will vor allem das Gespräch suchen

Für die kommenden Monate kündigt Andreas Walus folgende Aktivitäten an: „Als neuer SPD-Kreisvorsitzender möchte ich die Herzen der Menschen erreichen. Ich werde auf die Menschen zugehen, ihnen zuhören und mit ihnen sprechen. Deshalb freue ich mich auf Einladungen von Vereinen, sozialen Einrichtungen, Unternehmen, Gewerkschaften. Ich möchte die Menschen wieder für Politik begeistern und zum Mitmachen in der SPD motivieren. Es macht wirklich Sinn, in der SPD mitzumachen. Wir haben viel Spaß dabei, über die Kommunalpolitik zu diskutieren und mitzuentscheiden.“

Walus tritt damit die Nachfolge von Martina Tegtmeier (MdL) an, die nicht mehr kandidierte.

mk