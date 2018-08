Grevesmühlen

Das neue Haus der Wobag an der Ecke Schulstraße/August-Bebel-Straße in Grevesmühlen in Nordwestmecklenburg ist in den vergangenen Monaten gewachsen. Mit dem Richtfest wurde die Fertigstellung des letzten Dachstuhls gefeiert.

„Genau genommen feiern wir den Bau eines ganzen Straßenzugs“, sagte Wobag-Geschäftsführerin Uta Woge beim Richtfest. 3,5 Millionen Euro investiert die Wobag in das Haus, in dem 18 Wohnungen und im vorderen Erdgeschoss zur August-Bebel-Straße ein Café entstehen.

Mit Bewerbern für die elf Zweizimmer- und sieben Dreizimmer-Wohnungen, von denen 14 barrierefrei zu erreichen sind, werde jetzt gesprochen. Auch mit der Bäckerei Freytag sei jetzt der Mietvertrag für die Gewerberäume geschlossen.

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler lobte das Projekt der Wobag. Er erhofft sich von dem neuen Gebäude und der Umgestaltung des Vorplatzes eine neue Belebung der August-Bebel-Straße. Die Nachbarn hätten den Leerstand lange ertragen und seien jetzt auch durch die Bauarbeiten und die Sperrung der Schulstraße beeinträchtigt, sagte Prahler.

Behnk Malte