Grevesmühlen

Auch wenn die ursprüngliche Idee, eine Wohngemeinschaft für Senioren sollte eigentlich dort entstehen, nicht funktionierte, das neu gebaute Wohn- und Geschäftshaus in der August-Bebel-Straße/ Schulstraße in Grevesmühlen kann sich wahrlich sehen lassen. Die Wobag hat dort in den vergangenen Monaten ein ehrgeiziges Konzept umgesetzt, das nun die Schlussphase geht. Am 8. Mai erfolgt die Einweihung mit geladenen Gästen, anschließend öffnet das Café Freytag, die Filiale zieht von der Passage in das neue Gebäude, ihre Türen für die Gäste. Im übrigen Teil des Gebäudes befinden sich separate Wohnungen, die zum überwiegenden Teil per Fahrstuhl zu erreichen sind. Der Name „Kirchblick“ ist durchaus Programm, von den Wohnungen haben die Mieter einen wunderbaren Blick auf die Nikolai-Kirche.

Das ursprüngliche Gebäude wurde abgerissen Quelle: Franke Jana

Dabei war lange Zeit nicht klar, ob die Wobag das Projekt überhaupt würde umsetzen können. Denn die Denkmalbehörde hatte ein wichtiges Wort mitzusprechen. So dauerte es etliche Monate bis klar war, dass die Ruine, die dort ursprünglich stand, abgerissen werden konnte. Im Gegenzug verpflichtete sich die Wobag, die Fassade des neues Gebäudes der alten Struktur anzupassen, was bei einem Blick in die Schulstraße auf beeindruckende Weise gelungen ist.

Michael Prochnow