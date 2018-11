Grevesmühlen

Nach dem superlangen Sommer hat nun endlich der Herbst Einzug gehalten. Und mit was für einem Farbenspiel. Unser Fotograf Helmut Strauß, übrigens mehrfacher Preisträger beim Kreisfotowettbewerb, hat die Stimmung an den Grevesmühlener Seen eingefangen, als die Sonne die Landschaft in ein wunderbaren Licht tauchte. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, die Wege rund um die beiden Seen sind für Spaziergänge wunderbar geeeignet. Einmal um den Vielbecker See herum sind etwa viereinhalb Kilometer, um den Ploggensee ist es mit knapp drei Kilometern deutlich kürzer.

Michael Prochnow