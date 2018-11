Schönberg

Am 17. November ist es soweit: Das vierte Kindertheater unter Förderung von „Demokratie leben“ gastiert in der Palmberghalle in Schönberg. Stadtjugendpflegerin Rabea Kielblock kündigt an: „Zu Gast ist diesmal das Wunderland-Theater mit einer tollen Musical-Adaption nach My Fair Lady für Kinder ab vier Jahren.“ Auch alle älteren Kinder und die Erwachsenen würden ein tolles unterhaltsames und lustiges Stück zu sehen bekommen. Der Titel lautet „Alisa und Professor Hicks“.

Petra und Thomas Pohle aus Rondeshagen (Kreis Herzogtum Lauenburg) spielen das Stück. Sie machen seit 30 Jahren Theater für Kinder. Das Repertoire reicht vom Mitspieltheater für Kinder ab 3 Jahren bis zu Oper- und Musicaladaptionen für Kinder ab vier Jahren. Rabea Kielblock erläutert: „Ihre Stücke sind nicht nur für Kinder sehenswert, sondern auch die begleitenden Erwachsenen haben immer ihre Freude daran.“ Das Theater sieht seine besondere Aufgabe darin, jungen Menschen Musiktheater verständlich und spannend zu vermitteln. Die beiden Schauspieler erläutern: „Wir bemühen uns um kindgerechte, das heißt verständliche und spannende Inszenierungen, die trotzdem in großer Achtung vor der Klassik möglichst nah an den Originaltexten und der Musik bleiben.“ Petra und Thomas Pohle sind keine Opernsänger, sondern singen in einer für die Kinder zugänglichen Stimmlage und immer live zu der eigens für diese Inszenierungen eingespielten Musik.

In dem in Schönberg aufgeführten Stück platzt Alisa in den Sprachunterricht von Professor Hicks hinein. Störungen mag der strenge Professor gar nicht, und dann spricht diese Alisa auch noch schlecht Deutsch und benimmt sich so anders. Ob Professor Hicks es schafft, aus Alisa eine feine, gut sprechende Dame machen? Mit viel Musik, Gesang und Humor erzählen Petra und Thomas Pohle die Geschichte von Alisa und wie zwei Fremde zu Freunden werden.

Die Vorstellung in der Palmberghalle beginnt am Sonnabend, dem 17. November, um 15 Uhr. Einlass gewähren die Veranstalter ab 15 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro. Gefördert wird das Gastspiel vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, vom Sozialfonds der Europäischen Union und von der Stadt Schönberg.

Jürgen Lenz