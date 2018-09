Grevesmühlen

Das Feuer brach am Sonnabendabend gegen 21.30 Uhr in dem Wohn- und Geschäftshaus aus. Wie es zu dem Brand kam, konnte die Polizei in Rostock zunächst nicht sagen. Die Beamten gehen derzeit jedoch von einer Brandstiftung aus und führen nun intensiv die weiteren Ermittlungen.

Zeugen der Brandnacht sollen sich melden

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter Tel. 03881 7200 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Durch eine starke Rußentwicklung wurden den Angaben zufolge sowohl das im Haus befindliche Bekleidungsgeschäft als auch zwei darüber liegende Wohnungen beschädigt.

RND/dpa