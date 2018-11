Grevesmühlen

Mehr als 280 Fragen bis zur Urkunde, die erneut zwei Sterne trägt: Das Hotel „Bei der Malzfabrik“ in Grevesmühlen ist nach drei Jahren erneut klassifiziert worden. Bis Oktober 2021 schmücken die zwei Sterne nun den Eingangsbereich. Als Hotel wird der Bau neben der Malzfabrik schon seit 1995 genutzt. Chefin ist seit 1997 Marie-Luise Lange, die eine erneute Klassifizierung beantragte und dafür auch eine dreistellige Summe im mittleren Bereich zahlen musste. Aber was tut man nicht alles für die Gäste, denn die im Jahr 1996 eingeführte Hotelklassifizierung habe sich laut Axel Wojaczyk, Dehoga-Büroleiter (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) in Schwerin, als verlässliches, aktuelles und gästeorientiertes Bewertungssystem durchgesetzt und bewährt. Deutschlandweit gebe es derzeit rund 8500 klassifizierte Betriebe. Nach Bearbeitung des Fragenkatalogs durch die Hotelleitung nimmt eine Kommission die sich bewerbenden Hotels Inaugenschein.

Unter die Lupe genommen werden die Bereiche allgemeine Hotelinformationen, Rezeption und Service, Zimmer, Gastronomie, Veranstaltungsbereich, Freizeit sowie Qualitäts- und Onlineaktivitäten. „Unser Zimmer haben den Standard von drei oder sogar vier Sternen, aber dadurch, dass wir keine Bar und keine Gastronomie, sondern nur Frühstück vorhalten, bleibt es bei zwei Sternen“, erläutert Marie-Luise Lange. Insgesamt 14 Zimmer zählt das Hotel. „Zwischen 2010 und 2013 haben wir komplett umgebaut und sogar ein Familienzimmer im Dachgeschoss hergerichtet“, freut sich die Hotelchefin. Die Gäste würden aus ganz Deutschland, Skandinavien und England zum Beispiel kommen, auch Stammgäste seien dabei. Wie vielen anderen Hotels in der Umgebung hat der diesjährige lange Sommer auch Marie-Luise Lange in die Karten gespielt. „Es war der beste Oktober, den wir jemals hatten“, schwärmt sie.

Jana Franke