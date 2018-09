Boltenhagen

Bei der Kommunalwahl im Mai 2019 sollen die Bürger in Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) zwei zusätzliche Wahlmöglichkeiten bekommen.

So wollen sich einige Einwohner vor allem mit jungen Boltenhagenern zu den „Freien Demokraten Boltenhagen“ zusammenfinden. Ziel der Wählergemeinschaft soll es unter anderem sein, die Gemeindevertretung zu verjüngen. In enger Zusammenarbeit mit den Vereinen, Einwohnern, Institutionen und Gewerbetreibenden des Ostseebades wollen sie die Bedingungen für Familien mit Kindern verbessern. Freizeitmöglichkeiten wie ein Indoorspielplatz, eine Bowlingbahn und eine Schwimmhalle, ein Gemeindezentrum, ein Heimatmuseum und ein Kino sollten aus ihrer Sicht geschaffen werden.

Auf Initiative des Boltenhageners Dietmar Lehmann will auch die AfD, in deren Kreisverband Lehmann Mitglied ist, mit einer Liste zur Kommunalwahl in Boltenhagen antreten. Die Verkehrssituation im Ortszentrum und das Einschränken von weiteren großen Hotelbauten sind Themen mit denen sich die AfD in Boltenhagen befassen will.

Bislang besteht die Gemeindevertretung in Boltenhagen aus Vetretern der CDU, der SPD, der Linken, der Wählergemeinschaften BfB, Bolte und Hanse sowie den Einzelkandidaten Jörg Gniwotta und Kay Grollmisch.

