Schönberg

100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs: Unter diesem Zeichen stehen in Schönberg ein Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Mecklenburg-Vorpommern und ein Projekt des Ernst-Barlach-Gymnasiums. Schüler beschäftigen sich mit einem namentlichen Gedenken an 220 Männer aus Schönberg und Umgebung, die im Ersten Weltkrieg starben. Über Ergebnisse ihrer Recherchen werden die Besucher des Konzertes informiert, das am kommenden Freitag, dem 16. November, um 18 Uhr in der Palmberghalle beginnt. „Wir wollen den Besuchern vorstellen, was die Schüler gemacht haben“, kündigt Reinhard Wegener vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge an. Dessen Regionalverband Nordwestmecklenburg veranstaltet das Konzert.

"Wir sind froh, dass wir Kooperationspartner in der Schule gefunden haben", sagt Hans-Heinrich Uhlmann, Regionalverbandsvorsitzender des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge Quelle: Jürgen Lenz

„Wir sind geschichtlich sehr interessiert“, erklärt Emil Trein, einer der Schüler, die sich mit dem Gedenken an die Kriegsopfer aus Schönberg und Umgebung befassen. Die Gymnasiasten besuchen den Wahlpflichtunterricht „Regionalgeschichte“, den die Lehrerin Astrid Golla leitet. In dessen Rahmen beschäftigen sich andere Schüler mit den Themen „800 Jahre Schönberg“, „Eine Stadt im Wandel“ und „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

Emil Trein und drei Mitschüler haben auch in der Kirche in Schönberg recherchiert. Der Grund: Im Turm lagern Gedenktafeln mit den Namen der 220 Opfer des Ersten Weltkriegs aus Schönberg und umliegenden Dörfern. Ursprünglich hingen sie im Altarraum. Nach der Renovierung der Sankt-Laurentius-Kirche in den 1980er Jahren wurden sie nicht wieder aufgehängt. Einige Gedenktafeln werden am kommenden Freitag in der Palmberghalle ausgestellt.

Nicht nur die Namen, sondern alle 220 Kurzbiografien enthält eine weitere Quelle: das 1921 in Schönberg erschienene Buch „Die nicht wiederkehrten“. Autor war Hans Karl Alexander Rüdiger. Er arbeitete von 1910 bis 1947 als Pastor in Schönberg. In dem Buch erwähnt er auch Karl Gierke, der am 9. Dezember 1896 in Schönberg geboren wurde: „Er wurde im Herbst 1915 nach Gera in das 32. Regiment eingezogen und kam, ohne je Heimaturlaub gehabt zu haben, Weihnachten 1915 ins Feld nach Frankreich. An den unausgesetzt schweren Kämpfen vor Arras 1916 hat er teilgenommen. Vor Arras, südöstlich Rancourt, ist er fast gerade ein Jahr nach dem Heldentod seines Bruders am 12. Oktober 1916 gefallen. Über die Todesart und Ort seines Begräbnisses war nichts zu erfahren.“

"Das Ende des Ersten Weltkrieges bedeutete nicht das Ende des Leids", sagt Reinhard Wegener, Vorstandsmitglied im Regionalverband des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Quelle: Jürgen Lenz

„Das Ende des Ersten Weltkrieges bedeutete nicht das Ende des Leids“, sagt Reinhard Wegener, Vorstandsmitglied im Regionalverband des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Die Orte von Begräbnissen herauszufinden und darüber zu informieren ist eine Aufgabe, der sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge seit seiner Gründung 1919 stellt. Er sorgt heute im Auftrag der Bundesregierung vor allem dafür, dass die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland erfasst, erhalten und gepflegt werden. Er betreut Angehörige in Fragen der Kriegsgräberfürsorge, berät öffentliche und private Stellen, unterstützt die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kriegsgräberfürsorge und fördert die Begegnung junger Menschen an den Ruhestätten der Toten. Zu Gunsten der humanitären Organisation spielt das Landespolizeiorchester am Freitag in Schönberg. Der Volksbund erläutert: „Der Reinerlös des Konzertes ist dem Erhalt und der Pflege der Kriegsgräber des Ersten Weltkriegs gewidmet.“ Schirmherr ist der Schönberger Bürgermeister Lutz Götze (SPD-Fraktion). Er sagt wegen des Zweckes des Konzertes: „Ziel sollte sein, dass wir 200 Zuschauer haben.“

Das Landespolizeiorchester spielt für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Quelle: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Eintrittskarten sind für sieben Euro an der Abendkasse erhältlich. Sie öffnet um 17 Uhr. Den Vorverkauf in Schönberg hat die Buchhandlung Emil Hempel übernommen. In Grevesmühlen und Gadebusch sind Eintrittskarten und Buchhandlungen von Schürl & Müller zu haben.

Jürgen Lenz