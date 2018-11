Kalkhorst

Die Gemeinde Kalkhorst „leistet es sich“, so hat es Bürgermeister Dietrich Neick formuliert, zwei Ortsfeuerwehren zu haben. In vielen anderen Gemeinden seien die Brandschützer nach Gemeindefusionen zu einer Wehr zusammengelegt worden. Am Wochenende blickten die Ortsfeuerwehren aus Kalkhorst und Elmenhorst/Brook bei einer Festsitzung im Schlossgut Groß Schwansee auf ihre lange Geschichte zurück. Die Feuerwehr in Kalkhorst wurde vor 70, die Feuerwehr in Elmenhorst und Brook vor 80 Jahren gegründet.

Mit Gustav Reda (87) ehrten die Blauröcke einen Kameraden, der im Gründungsjahr in die Freiwillige Feuerwehr Kalkhorst eingetreten war. Heinz Hinzmann vom Kreisfeuerwehrverband überreichte ihm bei der Festsitzung das „Ehrenzeichen am Bande“ für 70 Jahre treue Dienste als Mitglied der Feuerwehr.

Ebenfalls mit einem „Ehrenzeichen am Bande“ wurde Karl Eggers (88) für 60 Jahre treue Dienste als Mitglied der Feuerwehr geehrt. Auch er hatte bei der Ortsfeuerwehr Kalkhorst mit für den Brandschutz gesorgt. „Das sieht man ganz selten, dass Mitglieder so lange in der Feuerwehr sind“, sagte Amtswehrführer Dirk Staudte.

Die Ortsfeuerwehren Kalkhorst und Elmenhorst/Brook der Gemeinde Kalkhorst haben ihre Gründung mit einer Festsitzung gefeiert. Für 60 Jahre "Treue Dienste" als Mitglied der Feuerwehr wurde Karl Eggers (88, rechts) geehrt. Quelle: MALTE BEHNK

„Ich war in der Kommandostelle in Neuenhagen. Da waren wir nur sechs Mann“, erinnert sich Karl Eggers, der immer im Schlauchtrupp der kleinen Wehr war. Außer in Neuenhagen und Kalkhorst hatte es auch Kommandostellen der Feuerwehr in Hohen Schönberg und Groß Schwansee gegeben, die aber später aufgelöst wurden. Heute gibt es noch die Gerätehäuser an den Standorten Elmenhorst und Kalkhorst sowie den Stützpunkt der Jugendfeuerwehr in Brook.

In Groß Schwansee war Gerhard Wieschendorf (82) Wehrführer bis 1961. „Da haben wir den Anhänger mit der Spritze bei Übungen noch mit der Hand geschoben. Zu Einsätzen haben wir ihn dann mit dem Traktor gezogen. Da sind wir teilweise auch durch den Wald gefahren wenn es der kürzere Weg war“, erinnert er sich an die Anfänge der freiwilligen Feuerwehr. Sieben Mitglieder aus Gerhard Wieschendorfs Familie seien auch in der Feuerwehr, berichtet der Senior. „Mein siebenjähriger Urenkel schwärmt auch schon davon“, fügt er hinzu.

Viel habe man sich damals selber beigebracht, zum Beispiel um Probleme mit der vorhandenen Technik zu lösen. „Da haben wir rumgefragt, ob sich jemand auskennt und dann haben wir selber rumgebastelt“, berichtete Wieschendorf. Komplizierte Technik gab es in den ersten Jahrzehnten der Feuerwehren ja nicht. Das traf auch auf die Alarmierung der Feuerwehr zu. „Da fuhr dann einer mit dem Fahrrad durchs Dorf und hat ins Horn geblasen“, sagt Gerhard Wieschendorf.

Die Ortsfeuerwehren Kalkhorst und Elmenhorst/Brook der Gemeinde Kalkhorst haben ihre Gründung mit einer Festsitzung gefeiert. Quelle: MALTE BEHNK

Weitere Geehrte waren bei der Festsitzung Roland Warnemünde für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr, Sven Kurow für 25 Jahre und Enrico Weiß für zehn Jahre in der Feuerwehr.

Außerdem wurde auch der Feuerwehrnachwuchs hervorgehoben. Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Kalkhorst hat aktuell 15 Mitglieder. Aus den Reihen können jetzt Michelle Golla und Maja Siedenschnur den Schritt in die aktive Gruppe der Feuerwehr machen. Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick ernannte beide zu Feuerwehrfrau-Anwärtern. Damit steigen sie jetzt in die Ausbildung der Erwachsenen ein, die zu Brandeinsätzen und anderen Hilfeleistungen ausrücken.

Aus der Jugendfeuerwehr wurden Michelle Golla (2.v.r.) und Maja Siedenschnur (r.) von Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick (ganz links) zu Feuerwehrfrau-Anwärtern ernannt. Quelle: MALTE BEHNK

Dietrich Neick lobte den Einsatz der Ehrenamtler für ihre Mitbürger. „Die technische Ausrüstung werden wir als Gemeinde weiter im Rahmen des Möglichen auf dem aktuellen Stand halten“, sagte er im Namen der Gemeindevertretung zu und überreichte 2000 Euro für die Arbeit in der Jugendfeuerwehr, die wichtig für die Nachwuchsgewinnung ist.

