Güstrow

Das Amtsgericht Güstrow hat am Mittwoch den 31-jährigen Thomas P. zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. P. hatte gestanden, in der Silvesternacht 2017/2018 den historischen Borwinbrunnen in der Güstrower Altstadt mit einem Polenböller schwer beschädigt zu haben. In der Wohnung des Mannes wurden weitere Pyrotechnik und Drogen gefunden. Mit den Betäubungsmitteln handelte er, um seinen Konsum zu finanzieren.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Güstrower in der Silvesternacht 2017/2018 vorsätzlich eine Sprengstoffexplosion mit einer so genannten Kugelbombe herbeigeführt hatte. Der Böller mit 20 Zentimetern Durchmesser habe er sich in Polen besorgt, an der Lunte angezündet und in die oberste Brunnenschale gelegt. Während der Tat stand er unter Drogen und war alkoholisiert. Die obere Schale des Brunnens zerbrach aufgrund der Detonation. Die Stadt Güstrow rechnet mit Kosten von rund 110 000 Euro für den Wiederaufbau.

Zur Galerie Ein 31-Jähriger hat in der Silvesternacht 2017/2018 den historischen Borwinbrunnen in der Güstrower Altstadt mit einem Polenböller schwer beschädigt. Die Kosten für die Reparatur werden auf 100 000 Euro geschätzt.

„Es tut mir leid“, sagte der Verurteilte. Er habe nie mit einem so schwerem Schaden gerechnet. Der gesundheitlich angeschlagene Arbeitslose, der vorher noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten war, lebt derzeit von 365 Euro im Monat, möchte sich aber dennoch gern am Brunnen-Wiederaufbau beteiligen.

Die Staatsanwaltschaft nahm ihm die Reue als glaubhaft ab und forderte – ebenso wie die Verteidigung – eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Zu Gunsten des Angeklagten wertete das Gericht unter anderem das Geständnis, die Reue, den Willen zur gemeinnützigen Arbeit und die wochenlange Hetzjagd in den sozialen Medien. Zu seinen Ungunsten wurde die Schwere des Schadens gewertet.

Wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, des Verstoßes gegen das Sprengstoff- und Betäubungsmittelgesetz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt, die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Außerdem muss der Mann 5000 Euro an die Stadt Güstrow zahlen, 150 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten, sich regelmäßig einem Drogentest unterziehen und er bekommt einen Bewährungshelfer an die Seite.

Der Angeklagte verzichtete auf weitere Rechtsmittel, damit ist das Urteil rechtskräftig.

Mehr zum Thema:

Borwinbrunnen wartet noch immer auf Sanierung

Güstrower Brunnensprenger droht Gefängnis

Caffier fordert rasche Strafen für Böller-Täter

Gerald Kleine Wördemann / Stefan Tretropp