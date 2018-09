Güstrow

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 103 am Ortsausgang Güstrow sind am Montag gegen 13.30 Uhr ein 74-jähriger Mann und eine 46-jährige Frau schwer verletzt worden. Laut Polizei hat der Nissan-Fahrer eine Grundstücksausfahrt in Richtung Güstrow verlassen. Die sich von links nähernde Autofahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Mann wurde eingeklemmt, war kurzzeitig nicht ansprechbar und musste aus dem Auto geholt werden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von 8000 Euro.