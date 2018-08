Güstrow

Der Landkreis Rostock und der Verkehrsverbund Warnow (VVW) haben ein Freizeitticket für Schüler aufgelegt, mit dem diese nach dem Unterricht unterwegs sein können. „Krass“ nennt sich das neue Angebot, das ab Schuljahresbeginn für 19,60 Euro monatlich zu haben ist. Der Landkreis bezuschusst jedes Ticket in gleicher Höhe. Die Monatskarte gilt wochentags ab 13 Uhr und feiertags, in den Ferien und am Wochenende ganztags bis 3 Uhr nachts im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Warnow (VVW), also im Landkreis und in der Hansestadt Rostock.

Deutsch Doris