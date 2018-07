Schwerin

Gefährliche Ernte bei hohen Temperaturen: Mehrere Brände haben am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern überhitzte landwirtschaftliche Fahrzeuge zerstört und beschädigt. Bei anhaltender Sommerhitze gerieten in der Folge auch Ackerflächen in Brand. Der Sachschaden erreichte eine sechsstellige Höhe. Verletzt wurde niemand, aber die Feuerwehren hatten viel zu tun.

Rundballenpresse und Traktor brennen bei Alt Rehse

Bei Erntearbeiten in der Nähe von Alt Rehse (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verbrannten ein Traktor, eine Rundballenpresse und 15 Hektar Weizen. Nach Angaben der Polizei war die an den Traktor gekoppelte Rundballenpresse aufgrund eines technischen Defekts am Freitagnachmittag in Brand geraten. Das Feuer habe sich sehr schnell ausgebreitet und den Traktor sowie das Getreidefeld entzündet. Die Feuerwehr habe den Brand zügig gelöscht. Der Schaden wurde auf 130.000 Euro geschätzt.

Am Samstagabend brannte ein Mähdrescher bei Dambeck im Landkreis Ludwigslust-Parchim; Sachschaden: rund 50.000 Euro. Hier war offenkundig zunächst das Getriebe der Maschine in Brand geraten.

Am Sonntagnachmittag brannte eine Strohpresse auf einem Feld zwischen Klein Ridsenow und Groß Ridsenow. Die Feuerwehren aus Groß Ridsenow, Laage und Diekhof konnten das Feuer löschen und ein weiteres Übergreifen auf das Feld verhindern, teilte ein Polizeisprecher mit. Allerdings wurden die Strohpresse sowie ein Anhänger durch das Feuer komplett zerstört. Der Traktor, an welchem beide angekoppelt waren, wurde leicht beschädigt, verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf 220.000 Euro geschätzt. Bei der Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Strohpresse gerät in Brand, Traktor bleibt verschont

Auf einer Ackerfläche zwischen Mollenstorf und Ave bei Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geriet am Samstagnachmittag vermutlich wegen eines technischen Defekts eine Rundballenpresse in Brand, die an einen Traktor gekoppelt war. Der Traktor konnte rechtzeitig abgehängt werden, während die Strohpresse völlig verbrannte. Das Feuer griff auf das abgeerntete Stoppelfeld über und breitete sich auf etwa zehn Hektar aus. Der Sachschaden wurde auf 45.000 Euro geschätzt.

In Röbel im gleichen Kreis brannte am Samstag ein Mähdrescher. Die Feuerwehr konnte einen Totalverlust verhindern, aber der Sachschaden beträgt 40.000 Euro. Vermutlich durch einen Steinschlag in der Dreschtrommel hatten sich Funken gebildet, die das gemähte Getreide entzündeten. Der Brand griff auf den Stoppelacker über, auf dem eine Fläche von 10 mal 20 Metern verbrannte.

40.000 Euro Schaden wegen brennender Strohpresse

Zwischen Parchim und Crivitz brach an einer Strohpresse ein Feuer aus, das ebenfalls auf die teilweise bereits abgeerntete Ackerfläche übergriff. Den Sachschaden gab die Polizei mit etwa 40.000 Euro an.

In Karow bei Plau am See (Landkreises Ludwigslust-Parchim) verbrannten am frühen Samstagabend eine Strohpresse, vier Hektar Stoppelacker und rund 50 Strohballen. Hier beträgt der Schaden etwa 12.000 Euro.

In Wendisch Priborn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) entdeckten Polizisten bei einer Streife einen brennenden Radlader. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Brennende Anhänger voller Strohballen in Wattmannshagen

Am Freitag um 16.44 Uhr kam es zu einem weiteren Brand in der Hohenfelder Straße in Wattmannshagen. Auf der Fahrbahn brannten zwei mit Strohballen beladene Anhänger in voller Ausdehnung. Die Feuerwehren Wattmannshagen, Lalendorf, Diekhof, Gremmelin und Langhagen kamen mit 50 Feuerwehrleuten zum Einsatz. Durch die enorme Hitzeentwicklung riss eine Fensterscheibe eines Wohnhauses. Die Straße blieb jedoch unbeschädigt. Die Feuerwehren schleppten die Anhänger aus dem Dorf heraus und bekämpften den Brand dann in der Nähe eines Silos zwischen den Ortschaften Wattmannshagen und Friedrichshagen. Wie es zum Entzünden der Strohballen kam, bleibt unklar. Die Kriminalpolizei hat jedoch die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den Fahrzeugführer des Gespanns aufgenommen.

dpa/kha