Bützow

Die Polizei fahndet in Rampe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) derzeit nach Reinhard Kipka. Der 79-Jährige ist zuletzt am Mittwochnachmittag in der Pflegeinrichtung „Haus am Sinnesgarten“ gesehen worden. Er verschwand in eine unbekannte Richtung.

Der Mann leidet laut Polizei unter Demenz und ist zeitweise orientierungslos. So wird der Vermisste beschrieben: Er ist ungefähr 165 Zentimeter groß und schlank, hat kurze graue, volle Haare und war zuletzt bekleidet mit einer blauen Jogginghose und einem rot-gestreiften T-Shirt.

Wer hat ihn gesehen? Wer Hinweise geben kann soll sich dringend beim beim Polizeirevier Sternberg melden unter 03847/43270

OZ