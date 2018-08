Linstow

Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der A 19 zwischen den Anschlussstellen Krakow am See und Güstrow Süd ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer verstarb. Wie die Polizei berichtete, kam ein 78-jährige Autofahrer aus Brandenburg aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Sein Auto wurde nach rechts geschleudert und kam neben der Fahrbahn am Lärmschutzwall zum Stehen. Der Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Die 79-jährige Beifahrerin kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Verkehr auf der A 19 in Fahrtrichtung Berlin wurde über den Rastplatz Bansower Forst abgeleitet. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 1300 Euro.

